Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПФУ объяснили, как делать пожертвования на пенсию УБД

В ПФУ объяснили, как делать пожертвования на пенсию УБД

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 08:45
Человек в военной форме кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине существует меценатская пенсия — это когда граждане вносят деньги на счет конкретного человека в ПФУ. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области объяснили можно ли делать благотворительное пенсионное пожертвование участнику боевых действий (УБД), которому государство выплачивает пенсию по инвалидности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Что известно о благотворительных взносах для УБД

Как следует из сообщения ПФУ, на доступность пенсионных пожертвований не влияет вид пенсии, размер и то, когда пенсионеру назначили выплаты. Чтобы сделать пожертвование, меценат может воспользоваться услугами вебпортала электронных услуг ПФУ (без авторизации, без внесения личных данных того, кто осуществляет платеж).

"В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования, то есть пожертвования определенному пенсионеру, 70% суммы направляется на выплату самому пенсионеру, остальные (30% суммы пожертвования) используется как финансовый ресурс на выплату пенсий", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, 12 марта 2026 года глава государства Владимир Зеленский объявил, что пенсионеры и другие незащищенные категории населения получат от государства по 1 500 гривен.

Деньги по меньшей мере 13 млн людей начислят автоматически, их получат те, кто действительно испытывает трудности из-за низких доходов.

Ранее мы рассказывали об очередной индексации пенсионных выплат. По официальным данным, выплаты пенсионеров выросли на 12,1%, однако не все люди получили повышение. Еще писали, что ликвидаторы аварии на ЧАЭС будут получать обновленные выплаты в 2026 году. Известно, как изменятся их пенсии.

выплаты деньги УБД пенсия страховой взнос
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации