В ПФУ объяснили, как делать пожертвования на пенсию УБД

Человек в военной форме кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине существует меценатская пенсия — это когда граждане вносят деньги на счет конкретного человека в ПФУ. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области объяснили можно ли делать благотворительное пенсионное пожертвование участнику боевых действий (УБД), которому государство выплачивает пенсию по инвалидности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что известно о благотворительных взносах для УБД

Как следует из сообщения ПФУ, на доступность пенсионных пожертвований не влияет вид пенсии, размер и то, когда пенсионеру назначили выплаты. Чтобы сделать пожертвование, меценат может воспользоваться услугами вебпортала электронных услуг ПФУ (без авторизации, без внесения личных данных того, кто осуществляет платеж).

"В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования, то есть пожертвования определенному пенсионеру, 70% суммы направляется на выплату самому пенсионеру, остальные (30% суммы пожертвования) используется как финансовый ресурс на выплату пенсий", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, 12 марта 2026 года глава государства Владимир Зеленский объявил, что пенсионеры и другие незащищенные категории населения получат от государства по 1 500 гривен.

Деньги по меньшей мере 13 млн людей начислят автоматически, их получат те, кто действительно испытывает трудности из-за низких доходов.

Ранее мы рассказывали об очередной индексации пенсионных выплат. По официальным данным, выплаты пенсионеров выросли на 12,1%, однако не все люди получили повышение. Еще писали, что ликвидаторы аварии на ЧАЭС будут получать обновленные выплаты в 2026 году. Известно, как изменятся их пенсии.