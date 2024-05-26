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В Пенсионном фонде рассказали, как изменятся условия выхода на пенсию

26 мая 2024 23:52
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Пенсионном фонде рассказали, как изменятся условия выхода на пенсию
Пожилая женщина с кошельком в руках. Фото иллюстративное: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

С 2025 года в Украине изменятся правила выхода на пенсию. Если сейчас для выхода на пенсию в 60 лет достаточно иметь 31 год стажа, то со следующего года такое право будут иметь только отработавшие не менее 32 лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

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В течение следующих пяти лет требования к количеству лет официальной трудовой деятельности будут расти каждый год. Для тех, кто достигнет пенсионного возраста в 2028 году, для назначения пенсии нужно будет иметь 35 лет стажа.

Кроме того, при расчете пенсии имеет значение страховой стаж — период, в течение которого гражданин подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивают страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса. Если человек работал неофициально и за него никто не платил единый социальный взнос, то оснований для получения пенсии у такого работника не будет. Также права на пенсионные выплаты не имеют граждане, которые достигли 65 лет, но имеют страховой стаж менее 15 лет. Таким людям могут назначить лишь временную социальную помощь, размер которой не больше прожиточного минимума. К тому же каждые полгода нужно будет подтверждать свое право на получение этой выплаты.

Напомним, Пенсионный фонд Украины завершил выплаты пенсий за май. В текущем месяце гражданам выплатили 60,9 миллиарда гривен.

Также мы сообщали о том, что с июня вырастут пенсии работающих граждан и тех, кто старше 70 лет, но получает пенсионные выплаты менее 10 340,35 гривны.

выплаты
пенсии
ПФУ
финансы
Пенсионный Фонд

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