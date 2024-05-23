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Підвищення пенсій у червні — у кого зростуть виплати наступного місяця

23 травня 2024 13:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зростання пенсій у червні — хто отримає підвищені пенсії в Україні
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В червні в Україні збільшаться виплати декількох категорій осіб. Зокрема, зростуть пенсії тих, хто продовжує працювати. Це передбачено відповідними законодавчими актами.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Що зміниться для працюючих пенсіонерів у червні

З початку квітня почався перерахунок виплат пенсіонерам, які продовжують працювати. Проте надбавку за новонабутий стаж їм нададуть вже у червні.

Така затримка пов'язана з тим, що звіти про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року подаються до 10 травня. Тобто, перерахунок триває більше місяця.

У ПФУ пояснили, що виплати автоматично перераховуються пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати. Це стосується тих, хто на 1 березня 2024 року набув 24 місяці страхового стажу або хто відпрацював менше 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Особи, які вийшли на пенсію за вислугою років, також можуть підпасти під цей перерахунок, якщо пенсіонер уже досяг пенсійного віку.

Важливо зазначити, що станом на тепер, українці можуть піти на заслужений відпочинок у віці 60, 63 або 65 років.

У кого зростуть пенсії у червні

Пенсіонерам старше 70 років надається надбавка за віком, якщо їхні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні. Ця доплата автоматично додається до пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Зараз надбавка за віком така:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно — 456 гривень;
  • від 80 років — 570 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, від початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.

Ми також писали, що в Україні розмір майбутньої пенсії громадян залежить від рівня заробітної плати та страхового стажу. Відомо, на яку суму можна розраховувати за умови отримання зарплати, удвічі вищої за середню.

виплати
пенсії
ПФУ
пенсіонери
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