У Нацбанку назвали головну умову післявоєнного розвитку

Українці йдуть в напрямку кордону. Фото: УНІАН

Повернення мільйонів українців, які тимчасово виїхали до Європейського Союзу через війну, може стати вирішальним чинником для економічного підйому країни. Вони повинні повернутися.

Про це заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За його словами, нині близько семи мільйонів українців перебувають у країнах ЄС. І хоча вступ до Євросоюзу потребує глибоких реформ і адаптації законодавства, не менш важливим викликом є повернення громадян на батьківщину.

"Щоб економіка зростала, потрібен людський капітал, бо в нас є дефіцит робочої сили. Повертаючи українців, забезпечуєш 7% зростання", — підкреслив Фурман.

Він також додав, що Україні знадобиться приблизно одне покоління — близько 25 років — щоб досягти рівня розвитку східноєвропейських країн.

На його думку, саме люди, їхній досвід, знання й мотивація можуть стати головною перевагою держави на шляху до стабільного майбутнього.

Раніше ми інформували, що незабаром в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям.

Також ми повідомляли, що деякі українські біженці у Німеччині з 2025 року отримуватимуть скорочену підтримку.