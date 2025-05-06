В Нацбанке назвали главное условие послевоенного развития

Украинцы идут в направлении границы. Фото: УНИАН

Возвращение миллионов украинцев, которые временно выехали в Европейский Союз из-за войны, может стать решающим фактором для экономического подъема страны. Они должны вернуться.

Об этом заявил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире программы Вечір.LIVE.

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По его словам, сейчас около семи миллионов украинцев находятся в странах ЕС. И хотя вступление в Евросоюз требует глубоких реформ и адаптации законодательства, не менее важным вызовом является возвращение граждан на родину.

"Чтобы экономика росла, нужен человеческий капитал, потому что у нас есть дефицит рабочей силы. Возвращая украинцев, обеспечиваем 7% роста", — подчеркнул Фурман.

Он также добавил, что Украине понадобится примерно одно поколение — около 25 лет — чтобы достичь уровня развития восточноевропейских стран.

По его мнению, именно люди, их опыт, знания и мотивация могут стать главным преимуществом государства на пути к стабильному будущему.

Ранее мы информировали, что вскоре в Европейском Союзе станет меньше стран, которые оказывают финансовую поддержку украинским беженцам.

Также мы сообщали, что некоторые украинские беженцы в Германии с 2025 года будут получать сокращенную поддержку.