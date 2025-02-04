Нафтогаз призвал актуализировать данные — кого касается

В Нафтогазе предупредили, кому необходима актуализация данных
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, кому из украинских потребителей необходимо актуализировать данные. Там объяснили, по каким причинам нужна соответствующая процедура и как именно ее пройти.
Об этом говорится на официальной странице ГК "Нафтогаз Украины".
Зачем потребителям газа необходима актуализация данных
В Нафтогазе отметили, что актуализация данных важна по пяти ключевым причинам. В частности, такую процедуру требуют пройти для того, чтобы:
- избежать недоразумений с документами в будущем;
- получать актуальную информацию по лицевому счету;
- обеспечивать правильные начисления за потребленный газ;
- получать быстрый доступ к онлайн-сервисам и возможность передавать показания счетчика;
- иметь корректное и своевременное информирование.
"Актуализация данных помогает поддерживать точность информации в системе ГК "Нафтогаз Украины", что в свою очередь улучшает качество обслуживания клиентов и эффективность коммуникации между компанией и потребителями газа", — объясняют в компании.
Граждане должны актуализировать данные при следующих изменениях:
- в случае изменения фамилии;
- если изменен номер телефона;
- в случае изменения электронной почты;
- если были обновлены паспортные данные;
- в случае выявления несоответствий в сведениях на ресурсах ГК "Нафтогаз Украины".
Как правильно актуализировать данные
Как пояснили в Нафтогазе, актуализировать данные можно, осуществив несколько шагов.
Для начала гражданин должен пройти идентификацию. Нужно
перейти на сайт gas.ua по ссылке "Актуализация данных" и ввести в строки:
- свой номер лицевого счета;
- первые три буквы фамилии владельца счета;
- нажать кнопку "Далее".
После чего клиент должен пройти верификацию. Для этого надо:
- ввести номер мобильного телефона;
- нажать кнопку "Далее;
- ввести полученный СМС-код или три последние цифры номера, с которого клиенту позвонили.
Последний шаг — это подать заявление на актуализацию данных. Для этого надо выбрать один из вариантов заполнения заявки:
- через Дію;
- через IDGOVUA;
- заполнить заявление самостоятельно, введя в поля в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения" и "Адрес объекта газоснабжения".
После чего надо сформировать файл заявки и подписать заявление одним из способов:
- через Дія.Підпис;
- с помощью электронной подписи (КЭП);
- вручную (распечатать, подписать, отсканировать и загрузить заявление на сайт).
Скачать необходимые документы, введя свой ЭИС-код на соответствующей странице:
- паспорт гражданина Украины (сканы или четкие фото первой и второй страниц паспорта, скан или четкое фото страницы с пропиской (регистрацией места жительства);
- документы, где подтверждается смена фамилии (если это причина актуализации);
- другие документы, где подтверждается необходимость изменения данных.
Далее необходимо отправить заявление и документы, дождаться подтверждения успешной актуализации данных.
Напомним, ранее в Нафтогазе рассказали о необходимости установки прибора для тех, кто использует газовую плиту. Такое устройство может измерять концентрацию опасных веществ в воздухе.
Также в компании рассказали о возможности расчета за газ с помощью карты "Нацкешбек" накопленными деньгами. Для этого надо оформить специальную карту.
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