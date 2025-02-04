Нафтогаз призвал актуализировать данные — кого касается

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, кому из украинских потребителей необходимо актуализировать данные. Там объяснили, по каким причинам нужна соответствующая процедура и как именно ее пройти.

Об этом говорится на официальной странице ГК "Нафтогаз Украины".

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Зачем потребителям газа необходима актуализация данных

В Нафтогазе отметили, что актуализация данных важна по пяти ключевым причинам. В частности, такую процедуру требуют пройти для того, чтобы:

избежать недоразумений с документами в будущем;

получать актуальную информацию по лицевому счету;

обеспечивать правильные начисления за потребленный газ;

получать быстрый доступ к онлайн-сервисам и возможность передавать показания счетчика;

иметь корректное и своевременное информирование.

"Актуализация данных помогает поддерживать точность информации в системе ГК "Нафтогаз Украины", что в свою очередь улучшает качество обслуживания клиентов и эффективность коммуникации между компанией и потребителями газа", — объясняют в компании.

Граждане должны актуализировать данные при следующих изменениях:

в случае изменения фамилии;

если изменен номер телефона;

в случае изменения электронной почты;

если были обновлены паспортные данные;

в случае выявления несоответствий в сведениях на ресурсах ГК "Нафтогаз Украины".

Как правильно актуализировать данные

Как пояснили в Нафтогазе, актуализировать данные можно, осуществив несколько шагов.

Для начала гражданин должен пройти идентификацию. Нужно

перейти на сайт gas.ua по ссылке "Актуализация данных" и ввести в строки:

свой номер лицевого счета;

первые три буквы фамилии владельца счета;

нажать кнопку "Далее".

После чего клиент должен пройти верификацию. Для этого надо:

ввести номер мобильного телефона;

нажать кнопку "Далее;

ввести полученный СМС-код или три последние цифры номера, с которого клиенту позвонили.

Последний шаг — это подать заявление на актуализацию данных. Для этого надо выбрать один из вариантов заполнения заявки:

через Дію;

через IDGOVUA;

заполнить заявление самостоятельно, введя в поля в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения" и "Адрес объекта газоснабжения".

После чего надо сформировать файл заявки и подписать заявление одним из способов:

через Дія.Підпис;

с помощью электронной подписи (КЭП);

вручную (распечатать, подписать, отсканировать и загрузить заявление на сайт).

Скачать необходимые документы, введя свой ЭИС-код на соответствующей странице:

паспорт гражданина Украины (сканы или четкие фото первой и второй страниц паспорта, скан или четкое фото страницы с пропиской (регистрацией места жительства);

документы, где подтверждается смена фамилии (если это причина актуализации);

другие документы, где подтверждается необходимость изменения данных.

Далее необходимо отправить заявление и документы, дождаться подтверждения успешной актуализации данных.

Напомним, ранее в Нафтогазе рассказали о необходимости установки прибора для тех, кто использует газовую плиту. Такое устройство может измерять концентрацию опасных веществ в воздухе.

Также в компании рассказали о возможности расчета за газ с помощью карты "Нацкешбек" накопленными деньгами. Для этого надо оформить специальную карту.