У Нафтогазі пояснили, чому українці утричі переплачують за газ

Лічильник, газова плита. Фото: Нафтогаз. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні працівники газопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують встановлювати домогосподарствам безкоштовні лічильники газу. Йдеться процедуру, передбачену нормами законодавства, відмова від якої загрожує суттєво завищеними сумами у платіжках.

Про це йдеться у повідомленні однієї з філій ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до складу "Групи Нафтогаз", передають Новини. LIVE.

Як позначиться на оплаті відмова від лічильника Нафтогазу

За інформацією компанії, безкоштовні газові лічильники "Газорозподільної мережі" передбачені законом для будинків, які не мають загальнобудинкового вузла обліку.

Закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" визначає лічильник газу як засіб вимірювальної техніки, що використовують для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму палива, що проходить через нього.

Монтаж має виконуватися за державні кошти, а самі прилади надаються споживачам у безоплатне користування. Загальнобудинкові лічильники можуть бути встановлені лише за згодою співвласників.

За умов комерційного обліку споживачі будуть розраховуватися саме за той об'єм газу, який був використаний під час розрахункового періоду (місяці). Цим розрахунки за газ за даними лічильника відрізняються від розрахунків, що встановлені нормами, коли фактичне споживання конкретним споживачем у даному періоді може бути меншим за встановлену норму, а може перевищувати.

Також на Операторів газорозподільних систем покладені обов'язки з періодичної повірки, а за потреби і ремонту або заміни газових лічильників, встановлених у побутових споживачів, при чому незалежно від права власності на них.

Ці роботи виконують для тих споживачів, хто використовує газ для приготування їжі та не має загальнобудинкового лічильника, відповідно до законодавства. Водночас, у разі відмови від процедури, громадяни можуть суттєво переплачувати за ресурс.

Якщо за таких обставин Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення приладу, то має скласти акт про порушення, а визначення об'єму спожитого газу таким споживачам буде здійснюватися за граничними об'ємами споживання ресурсу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, починаючи з дати, наступної після дати недопуску, визначеної в акті про порушення.

"Нагадуємо: у разі відмови від встановлення лічильника, споживач сплачуватиме за газ за граничними нормами, що обходиться утричі дорожче", — йдеться у повідомленні.

Під час монтажу лічильника фахівці філії також за потреби можуть одразу замінити кран чи шланг до газового приладу, однак ця послуга платна.

Які умови самостійного встановлення лічильників газу

Споживачі, які не мають лічильників газу і не бажають чекати, поки до них дійде черга на встановлення приладу Оператором ГРМ, або якщо багатоквартирний будинок обладнаний загальнобудинковим вузлом обліку газу, може самостійно ініціювати встановлення.

У разі якщо людина вирішить сама придбати та встановити індивідуальний пристрій, то держава витрати не компенсує.

Для встановлення приладу за власною ініціативою громадянин має звернутися у Центр обслуговування клієнтів філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" із заявою, додавши оригінали та копії документів:

паспорт (посвідчення особи);

ідентифікаціний код;

документи про право власності на будинок (квартиру);

технічний паспорт на будинок (квартиру.

Після чого необхідно підписати договір на встановлення побутового лічильника газу та оплатити вартість виконаних робіт. Також споживач має підписати:

акт виконаної роботи;

акт приймання газового лічильника.

Раніше Новини.LIVE писали, що Нафтогаз рекомендував клієнтам придбати важливі пристрої у квартирах та будинках з газовими плиатми. Йдеться про сигналізатори для раннього виявлення витоків природного, побутового чи чадного газу. Його використання є обов'язковим, адже він займається здійсненням аналізу повітря. Ціна на прилади стартує з 1 335 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що для клієнтів газопостачальної компанії змінились реквізити для розрахунку за паливо. Через це Нафтогаз закликав під час оплати перевіряти коректність інформації. Особливо йдеться про ситуації, коли цифри людина вводитьвручну чи за збереженим шаблоном. Щоб не мати проблем, потрібно відправляти гроші за новими реквізитами.