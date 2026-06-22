Перевірка якості природного газу: як здійснити та хто має платити

Працівники газової сфери, газова плита. Фото: Нафтогаз. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" мають право перевіряти якість природного газу у разі появи відповідних підозр. Відомо, які існують правила процедури звернення та хто має платити за проведення дослідження.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію представників Нафтогазу у Facebook.

Чому споживачі невдоволені якістю природного газу

Як випливає з коментарів на сторінці компанії у соцмережі, питанням якості блакитного палива під час воєнного стану стурбовані деякі клієнти газопостачальної компанії. Вони припускають, що газ може містити домішки, а дати компетентну відповідь ніхто не може.

"Недоброякісний газ з якимися домішками, у нас постійно таке уже, змирилися, а ходити, говорити результату 0", — йдеться в одному зі звернень.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" на це зазначили, що питання контролю якості газу належить до компетенції місцевого оператора газорозподільної мережі (ГРМ). Громадяни мають право за певною інструкцією звернутися до нього для здійснення процедури перевірки.

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"Саме Оператор ГРМ відповідає за якість природного газу з моменту його надходження до газорозподільної системи та до моменту його передачі споживачам у пунктах призначення", — йдеться у повідомленні.

Як перевірити якість газу та хто має платити

За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оператор газорозподільної мережі відповідає за якість газу з часу його надходження в ГРМ до моменту передачі в пункти призначення.

Визначення фізико-хімічних показників газу, чисельні значення яких використовують під час розрахунку його об'єму, проводять уповноважені відповідно до законодавства хіміко-аналітичні лабораторії газодобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел чи незалежними хімічними лабораторіями, для чого здійснюється відповідний відбір проб газу.

Водночас, усі спори, які можуть виникнути під час визначення чисельних значень газу, що надходить до ГРМ, повинні вирішуватися через переговори.

У разі неможливості цього спірні питання передають на розгляд до суду.

За письмовим запитом споживача про надання підтвердних документів щодо фізико-хімічних показників газу оператор ГРМ зобов'язаний упродовж п'яти робочих днів з дати надходження запиту надати споживачу копії паспорта показників газу, погодженого між оператором ГРМ та оператором ГТС, за останній календарний місяць.

Перевірка тиску та якісних показників газу має здійснюватися оператором ГРМ на основі письмової заяви споживачів. У разі їх надходження оператор зобов'язаний направити свого представника за місцем виклику упродовж двох робочих днів у містах і протягом п'яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений задалегідь зі споживачем час.

Також споживач має право за власні кошти ініціювати проведення аналізу фізико-хімічних показників природного газу іншою хімічною лабораторією.

У разі, якщо перевірка величини тиску чи якісних показників газу підтвердить факт невідповідності показників, оператор ГРМ повинен здійснити перерахунок об'ємів спожитого газу по об'єкту споживача та надати компенсацію клієнту. В іншому випадку споживач зобов'язаний буде компенсувати оператору ГРМ витрати, які понесе через здіснення перевірки якості та тиску газу.

На офіційних сайтах газорозподільних компаній щомісячно має розміщуватися інформація щодо якості газу та фізико-хімічних показників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Нафтогазі пояснили, коли мають право нараховувати вищі суми у платіжках за спожитий природний газ. Це може статися, якщо були порушені правила передачі інформації з лічильників. Проте відображення некоректних цифр в рахунках можна уникнути.

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