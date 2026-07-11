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Головна Фінанси У monobank з'явилося нововведення: чого чекати отримувачам держвиплат

У monobank з'явилося нововведення: чого чекати отримувачам держвиплат

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 14:58
Дія.Картка в monobank замінить єПідтримки: як надходитимуть виплати
Додаток monobank на смартфоні і додаток Дія. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На картки єПідтримка в monobank більше не надходитимуь державні виплати. З 11 липня перекази відбуватимуться на Дія.Картку. Клієнтам банку радять відкрити її онлайн у застосунку. 

Сповіщення про закриття карток єПідтримки monobank вже надіслав своїм клієнтам, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал

Дія.Картка і monobank

Клієнтів попередили, що у майбутньому виплати від держави перераховуватимуть лише на Дія.Картку. Щоб і далі отримувати фінпідтримку, monobank радить відкривати новий рахунок. Цю процедуру можна виконати безпосередньо у застосунку банку.

Картки єПідтримки перестануть функціонувати автоматично, згідно з оновленням механізму отримання державної допомоги. Тож тим клієнтам, хто ще немає Дія.Картки, варто її оформити, щоб зберегти гроші.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що monobank встановив комісію за поповнення карток готівкою в терміналах EasyPay. За цю послугу громадяни доплачуватимуть по 5 гривень. Відповідні зміни запрацювали з 1 липня 2026 року. 

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Раніше Новини.LIVE писали, що клієнтам Ощадбанку дозволили довше витрачати гроші, накопичені за урядовою програмою "Національний кешбек". Тепер це можна зробити до 31 липня. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. 

Також Новини.LIVE писали, що власникам рахунків у ПриватБанку загрожує нова небезпека. Так, у банку попередили про небезпечну розсилку електронних повідомлень, які замасковані під офіційні листи від банків чи держустанов. ПриватБанк підготувати поради щодо того, як діяти у разі появи підозр щодо шахрайства.  

monobank грошова допомога Дія.Картка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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