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Главная Финансы В monobank появилось нововведение: чего ожидать получателям государственных выплат

В monobank появилось нововведение: чего ожидать получателям государственных выплат

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 14:58
Действие. Карта в monobank заменит «е-Поддержку»: как будут поступать выплаты
Приложение monobank на смартфоне и приложение Дия. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На карты є Пидтримка в monobank больше не будут поступать государственные выплаты. С 11 июля переводы будут осуществляться на Дія.Картку. Клиентам банка рекомендуется открыть её онлайн в приложении.

Уведомления о закрытии карт єПидтримка monobank уже разослал своим клиентам, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

Дия.Картка и monobank

Клиентов предупредили, что в будущем выплаты от государства будут перечисляться только на Дия.Картку. Чтобы и дальше получать финансовую поддержку, monobank рекомендует открыть новый счет. Эту процедуру можно выполнить непосредственно в приложении банка.

Карты єПідтримка перестанут функционировать автоматически в соответствии с обновлением механизма получения государственной помощи. Поэтому тем клиентам, у которых ещё нет Дия.Картки, стоит её оформить, чтобы сохранить деньги.

Что еще стоит знать

Напомним, что monobank ввел комиссию за пополнение карт наличными в терминалах EasyPay. За эту услугу граждане будут доплачивать по 5 гривен. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 июля 2026 года.

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monobank денежная помощь Дія.Картка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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