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У monobank з’явилася нова функція — як скористатися

17 жовтня 2024 12:42
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Нова функція від Монобанку — як розділити спільні витрати у застосунку
Застосунок Монобанку в телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Віртуальний monobank запустив нову функцію "Групові витрати", яка спрощує процес розподілу спільних витрат між друзями чи колегами. Крім того, клієнти банку мають можливість перейти на картки Visa та отримати кешбек за цю зміну.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

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Детальніше про нову функцію від mono

"Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось — за бронь столу, а хтось — за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв / пив / відпочивав, тепер дуже просто", — написав він.

Для використання нової функції слід обрати опцію "Переказати на картку", після чого стане доступною функція "Групові витрати". У цьому розділі користувач може створити групу з контактів, додати до неї витрати з виписки або ввести їх вручну, а також вказати, скільки кожен учасник має сплатити.

"І більше не треба копіювати картку, скидати по чатах разом із фоткою чека", — розповів Гороховський.

Також користувач може раз на добу надіслати нагадування від monobank тим, хто ще не сплатив свою частину.

Як перейти на Visa

Також Монобанк пропонує клієнтам перейти на картки Visa та отримати кешбек. Користувачі можуть замінити свою картку на Visa безкоштовно протягом трьох днів і отримати 100 гривень кешбеку після активації. Останній день для активації картки — 31 жовтня.

Усі кошти, надіслані на стару картку, автоматично зараховуються на нову. Наприкінці року чорні картки Mastercard перестануть працювати, тому банк рекомендує підготуватися заздалегідь.

  • У Монобанку можна перейти на Visa
    Як перейти на Visa у monobank. Джерело: скриншот
  • У monobank з’явилася нова функція — як скористатися - фото 2
    Як перейти на Visa у monobank. Джерело: скриншот
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Що ще варто знати

Нагадаємо, нещадовно Монобанк запровадила нову функцію для моніторингу майбутніх платежів. Тепер клієнти зможуть заздалегідь планувати свої фінансові витрати, що зробить управління коштами більш зручним та прозорим.

Також ми писали, що державний "ПриватБанк" запровадив зміни, які доступні у понад 1000 відділень фінустанови. Йдеться про можливість оформлення платіжної картки національної платіжної системи "Простір".

monobank банківські карти Монобанк Олег Гороховський гроші банки

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