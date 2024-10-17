Новая функция от Монобанка — как разделить общие расходы в приложении

Применение Монобанка в телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Виртуальный monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую процесс распределения совместных расходов между друзьями или коллегами. Кроме того, клиенты банка могут перейти на карты Visa и получить кэшбек за это изменение.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

Читайте также:

Подробнее о новой функции от mono

"Представьте: каждую пятницу вы ходите с коллегами в бильярд. Всегда кто-то один заплатит за все напитки, кто-то — за бронь стола, а кто-то — за кухню. Делить эти чеки между всеми, кто ел/пил/отдыхал, теперь очень просто", – написал он.

Для использования новой функции следует выбрать опцию "Перевести на карту", после чего станет доступна функция "Групповые расходы". В этом разделе пользователь может создать группу контактов, добавить в нее расходы по выписке или ввести их вручную, а также указать, сколько каждый участник должен оплатить.

"И больше не нужно копировать карточку, сбрасывать по чатам вместе с фоткой чека", — рассказал Гороховский.

Также пользователь может раз в сутки отправить напоминание от monobank тем, кто еще не оплатил свою часть.

Как перейти на Visa

Также Монобанк предлагает клиентам перейти на карты Visa и получить кэшбек. Пользователи могут заменить свою карту на Visa бесплатно в течение трех дней и получить 100 гривен кэшбека после активации. Последний день для активации карты — 31 октября.

Все средства, отправленные на старую карточку, автоматически зачисляются на новую. В конце года черные карты Mastercard перестанут работать, поэтому банк рекомендует подготовиться заранее.

Как перейти на Visa в monobank. Источник: скриншот

Как перейти на Visa в monobank. Источник: скриншот 1/2 ​ 2

Что еще стоит знать

Напомним, беспощадно Монобанк ввел новую функцию для мониторинга будущих платежей. Теперь клиенты смогут заранее планировать свои финансовые затраты, что сделает управление денежными средствами более удобным и прозрачным.

Также мы писали, что государственный "ПриватБанк" ввел изменения, которые доступны более чем в 1000 отделениях финучреждения. Речь идет о возможности оформления платежной карты национальной платежной системы "Простор".