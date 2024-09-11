Нова функція monobank — клієнти можуть переглянути списання майбутніх платежів

Застосунок Монобанку в телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українська віртуальна фінустанова Монобанк запровадила нову функцію для моніторингу майбутніх платежів. Тепер клієнти зможуть заздалегідь планувати свої фінансові витрати, що зробить управління коштами більш зручним та прозорим.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

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Детальніше про нову функцію

Тепер користувачі зможуть бачити заплановані списання коштів на наступний день і через день, що дозволить більш ефективно контролювати свої фінанси.

"Завдяки цій функції життя пересічного українця стане простішим на 0,08%", — додає Гороховський.

Клієнти банку зможуть завчасно планувати свої витрати та більш ефективно контролювати фінанси. Зокрема, нова функція "Майбутні платежі" дозволяє перевіряти майбутні списання, включно із запланованими зняттями з рахунків, налаштованими переказами на інші картки або автоматичними списаннями за підписки.

Щоб скористатися новою функцією, треба зайти на головний екран застосунку і свайпнути праворуч.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно український віртуальний monobank представив нову функцію — mono checkout. Вона значно прискорить процес оформлення покупки, скоротивши його з п’яти до однієї хвилини.

Ми також повідомляли, що в Монобанку з'явилася нова функція під назвою "Дружні банки", яка значно спрощує процес збирання коштів для спільної мети. Тепер будь-хто може приєднатися до збору коштів, створивши свою власну "дружню банку" з індивідуальним прогресом.