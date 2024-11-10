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У МОН пояснили, як нараховуватимуть обіцяну тисячу вчителям

10 листопада 2024 21:25
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Додаткові виплати вчителям з наступного року — як нараховуватимуть кошти
Вчитель у школі. Фото: photographers.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

З 1 січня 2025 року всі вчителі середніх шкіл отримають щомісячні доплати до зарплати, незалежно від стажу та місця роботи. На ці виплати в держбюджеті на 2025 рік передбачено 12 млрд грн.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 10 листопада.

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Лісовий зазначив, що з 1 січня 2025 року усі вчителі закладів загальної середньої освіти отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати. На це безпосередньо не впливатиме стаж педагога чи місце розташування закладу, в якому він працює.

За його словами, механізм виплати не потребуватиме будь-яких додаткових дій від педагогів — його забезпечить МОН.

Загалом у держбюджеті на 2025 рік на це виділять 12 млрд грн, які держава отримує від іноземних партнерів. 

"У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників — 300 мільярдів гривень. Тому ми вирішили використати наявні кошти, аби зробити таку доплату", — заявив Лісовий.

Він додав, що у разі появи додаткових коштів доплати вчителям планують збільшувати.

Міністр також зауважив, що у "фокусі уваги" залишається питання підвищення заробітних плат для інших педагогічних працівників, зокрема, закладів професійної-технічної, дошкільної освіти та коледжів.

Проте, як повідомив міністр освіти і науки, фінансування цих витрат здебільшого покладено на органи місцевого самоврядування.

"Нам потрібно розробити механізми, які дозволять платити більше тим громадам, які мають на це можливості", — підкреслив Лісовий.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 січня 2025 року вчителі почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень, яка згодом збільшиться до 2000 гривень.

Раніше ми писали про те, що у Міністерстві освіти та науки назвали середню зарплату вихователів у дитячих садках. 

Міносвіти виплати Оксен Лісовий зарплати МОН вчителі

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