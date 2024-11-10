Дополнительные выплаты учителям со следующего года — как будут начисляться средства

Учитель в школе. Фото: photographers.ua

С 1 января 2025 года все учителя средних школ получат ежемесячные доплаты к зарплате, независимо от стажа и места работы. На эти выплаты в госбюджете на 2025 год предусмотрено 12 млрд грн.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 10 ноября.

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Повышение выплат учителям

Лисовой отметил, что с 1 января 2025 года все учителя учреждений общего среднего образования будут получать ежемесячные доплаты к зарплате. На это непосредственно не будет влиять стаж педагога или местоположение заведения, в котором он работает.

По его словам, механизм выплаты не потребует каких-либо дополнительных действий от педагогов — его обеспечит МОН.

Всего в госбюджете на 2025 год на это выделят 12 млрд грн, которые государство получает от иностранных партнеров.

"У нас разработан сценарий поднятия зарплаты, который требует при поэтапном внедрении 40 миллиардов гривен. При одномоментном повышении для всех педагогических работников — 300 миллиардов гривен. Поэтому мы решили использовать имеющиеся средства, чтобы сделать такую доплату", — заявил Лисовой.

Он добавил, что в случае появления дополнительных средств доплаты учителям планируют увеличивать.

Министр также отметил, что в "фокусе внимания" остается вопрос повышения заработных плат для других педагогических работников, в частности, учреждений профессионального-технического, дошкольного образования и колледжей.

Однако, как сообщил министр образования и науки, финансирование этих расходов в основном возложено на органы местного самоуправления.

"Нам нужно разработать механизмы, которые позволят платить больше тем громадам, которые имеют на это возможности", — подчеркнул Лисовой.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2025 года учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 1000 гривен, которая впоследствии увеличится до 2000 гривен.

Ранее мы писали, что в Министерстве образования и науки назвали среднюю зарплату воспитателей в детских садах.