Скільки вихователі дитсадків отримують щомісяця - у МОН назвали суму

Вихователь у дитсадку. Ілюстративне фото: lexinform

В Україні абітурієнти неохоче вступають в університети на спеціальності, що пов'язані з дошкільною освітою. Тому в Міністерстві освіти хочуть змінити ситуацію.

Про це розповіла заступниця міністра Євгенія Смірнова в інтерв'ю для ZN.UA.

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Рівень зарплати у вихователів

За даними МОН, у січні цього року заробітна плата вихователів у дитсадках становила:

9382 гривні — без категорії та стажу роботи;

11672 гривні — вихователя другої категорії;

12499 гривень — вихователя першої категорії;

13 325 гривень — вихователя вищої категорії.

Ці суми мають в собі надбавки за престижність, сумлінну працю, вислугу років, допомоги на оздоровлення та десятивідсоткове підвищення.

Водночас новий закон про дошкільну освіту має покращити умови праці вихователів та підвищити зарплати. Тепер засновники державних і комунальних садочків можуть самостійно встановлювати оклади, доплати, надбавки й грошові винагороди та установлювати для педагогічних працівників додаткові винагороди й допомоги.

За словами Смірнової, у вересні 2024 року дитсадки забезпечені кадрами на 92%.

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