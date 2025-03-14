Як зміняться зарплати вихователів — у Мініосвіти розповіли подробиці

Вихователька у дитячому садку вкладає дітей спати. Фото: УНІАН

Для вихователів у дитячих садочках запровадять спеціальну формулу, завдяки якій вони зможуть розраховувати свою зарплату. Розрахунок відбуватиметься на основі кількості штатних одиниць на групу.

Про це сказала в інтерв'ю виданню "Освіторія" заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова.

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Вона пояснила, що ставка вихователя залежатиме від кількості годин, які працюватиме група, також за формулою розраховуватиметься й навантаження.

"Відтепер вихователі зможуть скористатися конкретним інструментом із формулою (пізніше ми організуємо вебінар саме на цю тему — формула нова і не найлегша), щоб вирахувати, яку ставку вони матимуть. І не потрібно чекати, поки Міністерство погодить усі зміни, як це зараз відбувається", — розповіла вона.

Так, якщо група працює 9,5 годин на день, то є вже дві повні ставки вихователя. До того ж у дитячих садках з′являться гнучкі групи. Наприклад:

чергові;

сезонні;

групи вихідного дня.

За словами Коновалової, батькам, які не встигатимуть забрати свою дитину з дитсадка до 19:00, пропонуватимуть доплачувати за перебування дитини в одній із цих груп.

Також відбуватиметься обовʼязкове табелювання педагогів. Згідно з нововведеннями, навантаження залишається основою, до якої додається методична та організаційна робота.

Скільки зараз платять вихователям у дитячих садках

Щоби мотивувати українців виховувати маленьких дітей, в різних містах з′явилися чималі премії для вихователів. Так, розміри премій до заробітної плати можуть становити від 30% до 50%.

У середньому розмір зарплати вихователя у державних закладах з урахуванням категорій, вислуги років — 12 тис. грн, без урахування премій.

Нагадаємо, що зарплати освітян зростуть, якщо вони працюватимуть у несприятливих умовах. Але рівень посадових окладів залишиться без змін.

Ще ми писали, що педагоги можуть заробляти більше, якщо вдасться влаштуватися у приватний навчальний заклад. На кадрових порталах вказано, що деяким фахівцям щомісяця платять до 40 тис. грн.