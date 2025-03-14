Как изменятся зарплаты воспитателей — в Минобразования рассказали подробности

Воспитательница в детском саду укладывает детей спать. Фото: УНИАН

Для воспитателей в детских садах введут специальную формулу, благодаря которой они смогут рассчитывать свою зарплату. Расчет будет происходить на основе количества штатных единиц на группу.

Об этом сказала в интервью изданию "Освитория" заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

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Зарплаты воспитателей — что изменится

Она пояснила, что ставка воспитателя будет зависеть от количества часов, которые будет работать группа, также по формуле будет рассчитываться и нагрузка.

"Отныне воспитатели смогут воспользоваться конкретным инструментом с формулой (позже мы организуем вебинар именно на эту тему — формула новая и не самая легкая), чтобы вычислить, какую ставку они будут иметь. И не нужно ждать, пока Министерство согласует все изменения, как это сейчас происходит ", — рассказала она.

Так, если группа работает 9,5 часов в день, то есть уже две полные ставки воспитателя. К тому же в детских садах появятся гибкие группы. Например:

дежурные;

сезонные;

группы выходного дня.

По словам Коноваловой, родителям, которые не будут успевать забрать своего ребенка из детсада до 19:00, будут предлагать доплачивать за пребывание ребенка в одной из этих групп.

Также будет происходить обязательное табелирование педагогов. Согласно нововведениям, нагрузка остается основой, к которой добавляется методическая и организационная работа.

Сколько сейчас платят воспитателям в детских садах

Чтобы мотивировать украинцев воспитывать маленьких детей, в разных городах появились немалые премии для воспитателей. Так, размеры премий к заработной плате могут составлять от 30% до 50%.

В среднем размер зарплаты воспитателя в государственных учреждениях с учетом категорий, выслуги лет — 12 тыс. грн, без учета премий.

Напомним, что зарплаты педагогов вырастут, если они будут работать в неблагоприятных условиях. Но уровень должностных окладов останется без изменений.

Еще мы писали, что педагоги могут зарабатывать больше, если удастся устроиться в частное учебное заведение. На кадровых порталах указано, что некоторым специалистам ежемесячно платят до 40 тыс. грн.