Пільги та субсидії — у Мінсоцполітики уточнили деталі фінансування

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що через підвищення тарифів на електричну енергію зросте розмір субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Більші суми отримають всі домогосподарства, які мають на них право.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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У Мінсоцполітики розповіли, що через обстріли українських об'єктів енергетики Росією інфраструктура продовжує зазнавати величезної шкоди. Нові тарифи дозволять відновити енергосистему та забезпечити світло в домівках громадян.

"У зв'язку з цим звертаємо увагу, що програма житлових субсидій продовжує діяти. Навіть під час війни держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує", — наголосили у відомстві.

Там зазначили, що Пенсійний фонд перерахує розмір субсидій та пільг автоматично, додатково для цього звертатись не потрібно.

Які суми пільг та субсидій отримають українці

При цьому, за правилами, субсидію надають, якщо родина сплачує за послуги ЖКГ більше, ніж визначений є обов’язковий платіж. Розмір обов'язкового платежу залишиться незмінним. Таким чином, фактично родина буде оплачувати стільки ж, як платила до зміни тарифів, а різницю — покриє держава.

Зараз в Україні налічується близько 1,8 млн домогосподарств, яким надаються субсидії. Середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1,49 тис. грн.

Ще близько 1,3 млн родин отримують пільги, а середньорічний розмір становив 1,3 тис. грн.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку 2024 року українці платитимуть за електричну енергію більше. Оскільки тариф для населення зріс до 4,32 грн/кВт, експерти порахували, яких приблизно чекати сум у нових комунальних платіжках.

Також ми писали, що за словами експертів, тарифи на природний газ не переглядатимуть до кінця опалювального сезону 2024-2025 років. Водночас ціна на паливо є завищеною.