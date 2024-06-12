Льготы и субсидии — в Минсоцполитики уточнили детали финансирования

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве социальной политики рассказали, что из-за повышения тарифов на электрическую энергию увеличится размер субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. Большие суммы получат все домохозяйства, имеющие на них право.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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В Минсоцполитики рассказали, что из-за обстрелов украинских объектов энергетики Россией, инфраструктура продолжает нести огромный ущерб. Новые тарифы позволят восстановить энергосистему и обеспечить свет в домах граждан.

"В связи с этим обращаем внимание, что программа жилищных субсидий продолжает действовать. Даже во время войны государство обеспечивает финансовую поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается", — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что Пенсионный фонд пересчитает размер субсидий и льгот автоматически, дополнительно для этого обращаться не нужно.

Какие суммы льгот и субсидий получат украинцы

При этом, по правилам, субсидию предоставляют, если семья платит за услуги ЖКХ больше, чем определен обязательный платеж. Размер обязательного платежа остается неизменным. Таким образом, фактически семья будет оплачивать столько же, как платила до изменения тарифов, а разницу покроет государство.

Сейчас в Украине насчитывается около 1,8 млн домохозяйств, которым предоставляются субсидии. Среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составлял 1,49 тыс. грн.

Еще около 1,3 млн семей получают льготы, а среднегодовой размер составил 1,3 тыс. грн.

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Что еще стоит знать

Напомним, летом 2024 года украинцы будут платить за электрическую энергию больше. Поскольку тариф для населения вырос до 4,32 грн/кВт, эксперты посчитали, каких примерно ждать сумм в новых коммунальных платежках.

Также мы писали, что, по словам экспертов, тарифы на природный газ не будут пересматривать до конца отопительного сезона 2024-2025 годов. В то же время цена на топливо завышена.