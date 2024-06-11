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Комуналка влітку — як зміняться суми за електрику у платіжках

11 червня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Послуги ЖКГ — яких чекати сум за електрику у платіжках влітку
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці влітку 2024 року платитимуть за електричну енергію більше. Оскільки тариф для населення зріс до 4,32 грн/кВт, експерти порахували, яких приблизно чекати сум у нових комунальних платіжках.

Такі підрахунки наводить видання Finance.ua.

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Яких чекати сум у платіжках влітку

За рішенням уряду, у червні тариф на електрику для населення зріс з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. Діятиме новий тариф до кінця квітня 2025 року.

З огляду на це, споживачам доведеться переглянути бюджет влітку та віддати за світло на кількасот гривень більше.

Експерти у підрахунках взяли за основу новий тариф 4,32 грн/кВт-год і виявилось, що сума в квитанції за електроенергію зросте одразу на 300−400 грн з червня. А саме:

  • за умови споживання 250 кВт-год — 1,08 тис. грн (попередня ціна становила 660 грн);
  • за умови споживання 500 кВт-год — 2,16 тис. грн (раніше було 1,32 тис. грн);
  • за умови споживання 1 тис. кВт-год — 4,32 тис. грн (до цього коштувало 2,64 тис. грн).

Також порахували частку із заробітної плати, яку доведеться віддати за електрику. За умови середньої зарплатні у 20 тис. грн і обсягу споживання:

  • 250 кВт-год —  частка у 5,4% від зарплати;
  • 500 кВт-год — 10,8%;
  • 1 тис. кВт-год — 21,6%.

Влітку 2024 року у середньому за електроенергію за однокімнатну квартиру доведеться віддати за місяць за умови середнього показника споживання у 150 кВт-год 648 грн.

За двокімнатну — 1 080 грн за умови середнього споживання у 250 кВт-год.

За трикімнатну — 1 512 грн за умови середнього споживання у 350 кВт-год.

 

тарифи на світло
Споживання електроенергії. Джерело: finance.ua

Раніше у Міненергетики повідомляли, що за умови середнього щомісячного споживання електрики в обсязі 170 кВт-год сума у платіжці підвищиться на 285 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, тарифи на природний газ не переглядатимуть до кінця опалювального сезону 2024-2025 років. Водночас ціна на паливо є завищеною.

Також ми писали, що у Держслужбі статистики повідомляють про зростання тарифів на комунпослуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни

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