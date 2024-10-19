Сколько воспитатели детсадов получают ежемесячно – в МОН назвали сумму

Воспитатель в детском саду. Иллюстративное фото: lexinform

В Украине абитуриенты неохотно поступают в университеты по специальностям, связанным с дошкольным образованием. Поэтому в Министерстве образования хотят изменить ситуацию.

Об этом рассказала заместитель министра Евгения Смирнова в интервью для ZN.UA.

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Уровень зарплаты у воспитателей

По данным МОН, в январе этого года заработная плата воспитателей в детсадах составляла:

9382 гривны — без категории и стажа работы;

11672 гривны — воспитателя второй категории;

12499 гривен — воспитателя первой категории;

13 325 гривен — воспитателя высшей категории.

Эти суммы включают надбавки за престижность, добросовестный труд, выслугу лет, пособия на оздоровление и десятипроцентное повышение.

В то же время, новый закон о дошкольном образовании должен улучшить условия труда воспитателей и повысить зарплаты. Теперь учредители государственных и коммунальных садиков могут самостоятельно устанавливать оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения и устанавливать для педагогов дополнительные вознаграждения и пособия.

По словам Смирновой, в сентябре 2024 года детсады обеспечены кадрами на 92%.

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