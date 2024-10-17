В Украине вырастут цены на продукты - что известно

Хлеб на прилавке. Фото: УНІАН

В Украине наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат. В то же время ожидается, что цены на сахар до конца года могут снизиться.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Что будет с ценами на продукты

Положительная тенденция к понижению цен на сахар обусловлена увеличением объемов производства. Ежедневный прирост производства сахара способствует стабилизации его стоимости и дальнейшему снижению цен. Это положительная новость для потребителей, поскольку сахар является одним из основных продуктов и его снижение стоимости может частично компенсировать возможное удорожание других товаров.

Высоцкий подчеркнул, что цены на сахар не так сильно зависят от энергоснабжения, как это касается других продуктов. Поскольку сахар менее энергозависим, даже в случае перебоев с электроснабжением его стоимость останется стабильной или может снизиться.

Ситуация в хлебобулочной отрасли совсем другая. Высоцкий подчеркнул, что затраты на энергоносители здесь занимают значительную часть, поскольку производство хлеба требует больших энергоресурсов, преимущественно электроэнергии. В случае перебоев с энергоснабжением производителям придется прибегать к альтернативным источникам энергии, таким как генераторы, что приведет к росту расходов. В результате потребители могут столкнуться с повышением цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия.

Еще одной важной категорией продуктов, на которые могут повысить цены, есть овощи и фрукты. Основная проблема состоит в их хранении. Поскольку урожай уже собран, его нужно хранить в течение года, а этот процесс требует больших энергозатрат, особенно для поддержания необходимого температурного режима в хранилищах.

Если электроснабжение будет стабильным, влияние на цены останется минимальным. Однако в случае перебоев с электричеством производители будут вынуждены прибегать к генераторам, что приведет к росту расходов на хранение. Это в свою очередь может повлиять на стоимость овощей и фруктов для потребителей.

Высоцкий акцентировал, что ситуация с энергоснабжением в стране будет иметь решающее значение. Если электроэнергия будет поставляться стабильно, повышение цен на продукты не будет существенным. Однако в случае систематических отключений и использования генераторов для обеспечения производства и хранения товаров это обязательно отразится на стоимости продуктов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала сентября значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, часто покупаемых в магазинах. В этот список входят овощи, мясо, а также куриные яйца.

Также мы писали, что популярное национальное блюдо "борщ" ежегодно становится все более дорогим удовольствием. Поскольку за последние годы в Украине подорожали основные ингредиенты, так называемый Индекс Борща вырос вдвое.