Ціна таксі зросла після поїздки: у яких випадках пасажир може відмовитися від доплати

Таксі їде по дорозі. Фото: Новини.LIVE

Буває так, що перед поїздкою в таксі пасажиру назвали одну ціну, але після прибуття водій раптом вимагає заплатити більше, ніж домовлялися. Це може трапитися як під час замовлення через застосунок, так і при усній домовленості з водієм. У такій ситуації варто знати, що доплата не завжди законна — спочатку потрібно з'ясувати декілька нюансів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Реклама

Коли водій може попросити більше

За Цивільним кодексом України після укладення договору змінювати ціну можна лише у випадках, передбачених договором або законом. Тому якщо до початку поїздки була погоджена конкретна сума, а пасажир не змінював умов замовлення, водій не може збільшити її після прибуття.

Сума може змінитися, наприклад, якщо:

пасажир змінив маршрут або адресу;

додалася зупинка;

було платне очікування;

початкова ціна була лише орієнтовною;

правила сервісу заздалегідь передбачали можливість перерахунку.

При цьому водій або сервіс мають пояснити, через що змінилася сума та як саме її розрахували.

Читайте також:

Якщо ціна зафіксована в застосунку

Якщо застосунок показав фіксовану вартість, пасажир не змінював маршрут, а після поїздки з нього вимагають більше, така доплата повинні пояснити. Тому краще не видаляти замовлення з історії та зробити скриншот вартості поїздки.

Якщо ж під час замовлення була вказана орієнтовна сума або тариф залежав від часу та відстані, остаточна вартість може відрізнятися. Наприклад, на неї здатні вплинути тривалість очікування чи додаткова зупинка.

Якщо замовляли звичайне таксі

Для таксі діють окремі правила. Водій має повідомити пасажиру вартість проїзду та показання таксометра на початку і в кінці поїздки. Сума оплати має відповідати його показанням. Пасажир може попросити розрахувати суму відповідно до таксометра та видати чек. Така можливість передбачена правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Що робити, якщо водій називає більшу суму

Передусім потрібно попросити пояснити причину доплати та надати розрахунок. Якщо замовлення оформлювалося через застосунок, бажано одразу зберегти всю інформацію про нього. Корисно мати:

скриншот початкової ціни;

номер і час замовлення;

маршрут;

дані водія та автомобіля;

чек;

інформацію про очікування чи додаткові платежі;

листування з водієм або службою підтримки.

Якщо водій не може пояснити збільшення суми, пасажир може заперечити проти необгрунтованої доплати.

Чи можна повернути вже сплачені гроші

Якщо пасажир вважає, що з нього безпідставно стягнули додаткові кошти, він може вимагати повернення різниці. Спочатку потрібно звернутися до перевізника або служби підтримки платформи. У зверненні варто вказати номер замовлення, погоджену та фактично сплачену суму, пояснити причину спору і вимагати повернути решту грошей.

До претензії краще додати скриншоти, чек, банківську виписку та листування. Якщо питання не вирішили, можна звернутися до Держпродспоживслужби або до суду.

Чому важливо не скасовувати замовлення

Окрему проблему може створити ситуація, коли водій просить скасувати поїздку в застосунку та розрахуватися з ним безпосередньо. У такому випадку пасажиру буде складніше підтвердити, яку суму було погоджено та на яких умовах надавалася послуга.

Куди ще можна поскаржитися

Залежно від ситуації пасажир може звернутися:

до служби підтримки сервісу;

до перевізника;

до Держпродспоживслужби — щодо порушення прав споживача;

до Укртрансбезпеки — щодо порушень законодавства про автомобільний транспорт;

до поліції — якщо водій погрожує, не дозволяє вийти з автомобіля, утримує речі чи документи або силою примушує віддати гроші;

до суду — для повернення коштів та відшкодування збитків.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки можуть повернути за посилку, знищену російською атакою. Нова пошта компенсує оголошену цінність відправлення, яку вказав клієнт під час оформлення. Для посилок до 30 кілограмів можна заявити до 1 мільйона гривень, а для важчих — до 5 мільйонів, тому дорогу річ важливо оцінювати правильно.

Також Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо в салоні краси зіпсували стрижку або фарбування. Клієнт може вимагати виправити недоліки, зменшити вартість послуги, повторити процедуру або компенсувати збитки. Якщо результат має істотний недолік і виправити його неможливо, можна вимагати повернення грошей, а чек, фото та листування допоможуть довести вашу позицію.