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В магазинах подскочили цены — новая стоимость муки, сахара и соли

13 июня 2024 10:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — как изменилась стоимость муки, сахара и соли в июне
Продуктовый отдел супермаркета. Фото: uniconsulting.group
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В июне 2024 года в украинских магазинах изменилась стоимость бакалеи. В частности, выросли цены на муку, сахар и растительное масло.

Об этом сообщает портал Minfin, осуществляющий мониторинг цен.

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Как изменились цены на бакалею в июне

По данным мониторинга, в июне начала незначительно дорожать пшеничная мука. Сейчас в магазинах в среднем стоит 23,23 грн/кг, тогда как в предыдущем месяце реализовали на 43 копейки дешевле.

В то же время два килограмма аналогичной муки продают в среднем за 42,96 грн/кг, тогда как в мае стоила 42,45/кг.

 

цены на муку
Источник: Минфин

Выросла стоимость сахара в этом месяце. Сладкий продукт подорожал до 29,50 грн/кг, тогда как в мае стоил 29,23 грн/кг. В ряде магазинов цена разнится. В частности, в "Ашане" и "Метро" продают за 28,40 грн/кг, а в "Мегамаркете" — за 32,70 грн/кг.

 

цены на сахар
Источник: Минфин

Также подорожало растительное масло. Для мониторинга была взята марка "Олейна" (рафинированная 850 мл). В мае стоила в среднем 56,06 грн, а в июне уже 57,25 грн.

 

цена на масло
Источник: Минфин

Соль не изменилась в цене. В июне стоит столько же, как и в прошлом месяце — 35,74 грн/кг. В частности, в сети "Ашан" продают за 33,88 грн/кг, а в "МегаМаркете" значительно дороже — 37,60 грн/кг.

 

цена на соль
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, цены на землянику садовую нового урожая снижались в начале июня 2024 года. Однако в последнее время производители существенно повысили отпускную стоимость этой ягоды.

Также мы писали, что, по данным Госстата, в Украине в мае 2024 года выросла инфляция на потребительском рынке. Показатель изменился против апреля на 0,6%, против конца прошлого года — на 2,0%.

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