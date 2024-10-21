Клієнти Ощадбанку скаржаться на обслуговування депозитів — деталі справи

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку стикаються з проблемами при обслуговуванні депозитів. Жінка розмістила депозит у розмірі 30 тисяч гривень, але пізніше виявила, що кошти зникли з рахунку. Вона неодноразово зверталася до банку з проханням відновити рахунок і провести розслідування. Проте банк пояснив, що скасування автоматичної пролонгації та зняття грошей відбулися через систему дистанційного обслуговування, за яку фінустанова відповідальності не несе. Жінка вимагає повернути їй основну суму депозиту — 58 380 гривень.

Про це йдеться у рішенні Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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Деталі справи

У травні 2018 року жінка уклала з Ощадбанком договір строкового депозиту "Мій пенсійний депозит", розмістивши 30 тисяч гривень на шість місяців із можливістю поповнення та автоматичної пролонгації. Депозит продовжувався і поповнювався до суми 65 511 гривень. Проте в грудні 2023 року жінка виявила, що депозит анульовано, а кошти знято через систему Ukr Kyiv Mobile Banking.

Банк пояснив, що операції відбулися через систему дистанційного обслуговування, і відповідальність за це не несе. Також зазначено, що позивачка могла передати свої персональні дані стороннім, через що кошти були переведені на інший рахунок.

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки. Банк зобов’язаний виплатити їй 58 380 гривень неповернених коштів за депозитом, 1 313 гривень у вигляді 3% річних від простроченої суми, 14 186 гривень пені, 288 гривень витрат на листування, а також 10 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду.

Суд визнав, що банк не надав достатніх доказів щодо відмови жінки від автоматичної пролонгації договору. Також було встановлено, що позивачка не брала участі в незаконному використанні своїх персональних даних, а зняття коштів з рахунку відбулося без її згоди. Жінка негайно повідомила про це банк, який не провів розслідування. Суд вирішив, що банк повинен нести відповідальність за втрату коштів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність захисту коштів. Жінка звернулася до фінустанови за отриманням спадку з рахунку померлої на сумму 45 963 доларів. Проте банк видав ці кошти іншій людині.

Ми також писали, що жінка, яка отримала квартиру у спадок від бабусі, виявила, що на її майно накладено арешт. Вона звернулася до державного Ощадбанку з вимогою зняти обмеження.