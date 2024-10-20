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Ощадбанк наклав арешт на успадковану квартиру — яким було рішення суду

20 жовтня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
На Ощадбанк подали до суду через арешт квартири — що відомо
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Жінка, яка отримала квартиру у спадок від бабусі, виявила, що на її майно накладено арешт. Вона звернулася до державного Ощадбанку з вимогою зняти обмеження.

Про це йдеться у рішенні Хустського районного суду Закарпатської області

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Деталі справи

Зазначено, що жінка, отримавши квартиру від бабусі за договором дарування ще в 2005 році, вирішила продати її та звернулася до нотаріуса для оформлення документів. Проте під час оформлення документів нотаріус виявив, що на квартиру накладено арешт ще в 2006 році за рішенням Хустського відділення Ощадбанку, яке посилалося на документ від 1992 року.

"Позивачка перед банком заборгованості не мала, договірні відносини відсутні", — заявили в Ощадбанку. 

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки і скасував заборону на відчуження її квартири. Ощадбанк підтвердив, що жодних претензій до неї не має, як і боргу перед банком.

У рішенні зазначено, що протягом понад 30 років банк не здійснював дій для погашення будь-якого боргу, а заборона на нерухомість суттєво порушувала право власниці на розпорядження своїм майном. Тому суд визнав таке обтяження недоцільним і вирішив його зняти.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність захисту коштів. Жінка звернулася до фінустанови за отриманням спадку з рахунку померлої на сумму 45 963 доларів. Проте, банк видав ці кошти іншій людині. 

Також ми писали, що громадяни, які є клієнтами державного Ощадбанку, скаржаться на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку. Виконавча служба надіслала відповідну постанову пів місяця тому.

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