На Ощадбанк подали до суду через арешт квартири — що відомо

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жінка, яка отримала квартиру у спадок від бабусі, виявила, що на її майно накладено арешт. Вона звернулася до державного Ощадбанку з вимогою зняти обмеження.

Про це йдеться у рішенні Хустського районного суду Закарпатської області.

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Деталі справи

Зазначено, що жінка, отримавши квартиру від бабусі за договором дарування ще в 2005 році, вирішила продати її та звернулася до нотаріуса для оформлення документів. Проте під час оформлення документів нотаріус виявив, що на квартиру накладено арешт ще в 2006 році за рішенням Хустського відділення Ощадбанку, яке посилалося на документ від 1992 року.

"Позивачка перед банком заборгованості не мала, договірні відносини відсутні", — заявили в Ощадбанку.

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки і скасував заборону на відчуження її квартири. Ощадбанк підтвердив, що жодних претензій до неї не має, як і боргу перед банком.

У рішенні зазначено, що протягом понад 30 років банк не здійснював дій для погашення будь-якого боргу, а заборона на нерухомість суттєво порушувала право власниці на розпорядження своїм майном. Тому суд визнав таке обтяження недоцільним і вирішив його зняти.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність захисту коштів. Жінка звернулася до фінустанови за отриманням спадку з рахунку померлої на сумму 45 963 доларів. Проте, банк видав ці кошти іншій людині.

Також ми писали, що громадяни, які є клієнтами державного Ощадбанку, скаржаться на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку. Виконавча служба надіслала відповідну постанову пів місяця тому.