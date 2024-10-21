Клиенты Ощадбанка жалуются на обслуживание депозитов — детали дела

Банковское отделение. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка сталкиваются с проблемами при обслуживании депозитов. Женщина разместила депозит в размере 30 тысяч гривен, но позже обнаружила, что деньги исчезли со счета. Она не раз обращалась в банк с просьбой возобновить счет и провести расследование. Однако банк пояснил, что отмена автоматической пролонгации и снятия денег произошли через систему дистанционного обслуживания, за которую финучреждение не несет ответственности. Женщина требует вернуть ей основную сумму депозита — 58 380 гривен.

Об этом говорится в решении Знаменского горрайонного суда Кировоградской области.

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Детали дела

В мае 2018 года женщина заключила со Ощадбанком договор срочного депозита "Мой пенсионный депозит", разместив 30 тысяч гривен на шесть месяцев с возможностью пополнения и автоматической пролонгации. Депозит продолжался и пополнялся до суммы 65 511 гривен. Однако в декабре 2023 года женщина обнаружила, что депозит аннулирован, а средства сняты через систему Ukr Kyiv Mobile Banking.

Банк пояснил, что сделки прошли через систему дистанционного обслуживания, и ответственность за это не несет. Также указано, что истец мог передать свои персональные данные посторонним, из-за чего средства были переведены на другой счет.

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины. Банк обязан выплатить ей 58 380 гривен невозвращенных средств по депозиту, 1313 гривен в виде 3% годовых от просроченной суммы, 14 186 гривен пени, 288 гривен расходов на переписку, а также 10 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб.

Суд признал, что банк не предоставил достаточных доказательств отказа женщины от автоматической пролонгации договора. Также было установлено, что истица не участвовала в незаконном использовании своих персональных данных, а снятие средств со счета произошло без его согласия. Женщина немедленно сообщила об этом не проведшему расследование банку. Суд посчитал, что банк должен нести ответственность за потерю средств.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на отсутствие защиты средств. Женщина обратилась в финучреждение за получением наследства со счета умершей на сумму 45 963 долларов. Однако банк выдал эти средства другому человеку.

Мы также писали, что женщина, получившая квартиру по наследству от бабушки, обнаружила, что на ее имущество наложен арест. Она обратилась в государственный Ощадбанк с требованием снять ограничения.