Клієнтці Ощадбанку не видали спадщину — які причини

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жінка звернулася до Ощадбанку за отриманням спадку з рахунку померлої на сумму 45 963 доларів. Проте, банк видав ці кошти іншій людині.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

30 серпня 2013 року жінка відкрила поточний рахунок в іноземній валюті в Ощадбанку. Станом на 19 травня 2017 року на рахунку залишалося 45 963 доларів. 11 січня 2019 року вона склала заповіт на все своє майно, яке їй буде належати на момент смерті. Спадщина була оформлена 12 грудня 2020 року, а інша особа, в межах шестимісячного терміну, прийняла спадщину подала заяву нотаріусу про прийняття спадщини, і нотаріус завів спадкову справу 29 квітня 2021 року.

Нотаріус отримав інформацію, що на рахунку, який був вказаний у спадковій справі, залишалося лише 3,89 долара, хоча раніше на ньому було понад 45 тисяч доларів. Нотаріус видав свідоцтво про право на спадщину 3 серпня 2021 року, підтвердивши, що на рахунку залишалася зазначена сума. 5 листопада 2021 року Ощадбанк повідомив, що поліція розпочала кримінальне провадження щодо заволодіння коштами з рахунку померлої.

Ощадбанк повідомив, що особа, яка 28 січня 2021 року звернулася за видачею коштів з рахунку померлої клієнтки, була ідентифікована та верифікована відповідно до чинного законодавства України на основі пред'явлення паспорта громадянина України.

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки, визнавши за нею право власності на 43 960 доларів, які на момент відкриття спадщини зберігалися на рахунку в Ощадбанку. Банк зобов'язали виконати умови договору і зарахувати цю суму на рахунок, а також повернути кошти законному отримувачу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, чоловік втратив 39 713 гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів.

Ми також писали, що українці продовжують висловлювати невдоволення обслуговуванням у державному Ощадбанку, намагаючись вплинути на якість його роботи. Один з користувачів поділився своїм негативним досвідом закриття карткового рахунку, назвавши процес "пекельними муками від Ощадбанку".