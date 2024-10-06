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У клиентки Ощадбанка списали более 118 тыс. грн — что решил суд

6 октября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиент Ощадбанка жалуется на кражу средств и моральный ущерб — детали дела
Отделение банка. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты Ощадбанка жалуются на различные проблемы со счетами. В частности, одна женщина получила выписку по карточке и обнаружила, что банк не засчитал ее пенсию в размере 1 689 гривен. Дополнительно, в течение длительного времени неизвестные снимали с его счета средства на общую сумму 118 602 гривен.

Об этом говорится в решении Ленинского районного суда Николаева (юридическое название суда).

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Детали дела

Клиентка Ощадбанка обнаружила неприятную ситуацию после получения выписки со счета. В период, когда она болела, с ее счета неустановленные лица снимали средства до 5 августа 2022 года. Общая сумма списанных средств составляет 118 602 гривны. На неоднократные обращения клиентки в банк ответа не поступало. Женщина считает, что банк нанес ей моральный ущерб, оценивая ее в 100 тысяч гривен. Она отметила, что из-за болезненного состояния не имела возможности покупать продукты, лекарства и снимать сидетелей.

В Ощадбанке сообщили, что после получения истцом средств в размере 168068 гривен на ее текущем счете осталось всего 0,32 гривны. Клиентка систематически посещала отделение банка, получая средства, которые находились на ее счету с 12 апреля 2019 по 5 августа 2022 года. Проблемы с получением средств возникли в мае 2023 года, что побудило женщину обращаться в правительственную "горячую линию" АО "Ощадбанк".

27 июня 2023 года, после предоставления всех необходимых документов в отделение банка, клиентка получила 95 тысяч гривен с текущего счета. Ситуация вызвала беспокойство среди других клиентов, также жалующихся на проблемы с банковскими счетами.

Что решил суд

Суд отклонил иск женщины, пытавшейся обжаловать действия Ощадбанка. Истец подала заявление в обособленное подразделение АО "Ощадбанк", которое не является юридическим лицом, что сделало невозможным удовлетворение ее требований. Согласно процессуальному законодательству, филиал юридического лица не может быть ответчиком в судебном процессе.

Женщина утверждала, что в период с 12 апреля 2019 по 5 августа 2022 с ее счета было снято 118 602 гривны неустановленным лицом, и она не посещала отделение банка. Однако суд не учел эти утверждения, поскольку истица не предоставила достаточных доказательств для подтверждения своих слов. В частности, к материалам дела не были приобщены: заявление об обращении в полицию по поводу исчезновения средств, жалоба к руководству Ощадбанка и ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы подписей на заявлениях о выдаче наличных.

Таким образом, без надлежащих улик суд не смог удовлетворить требования женщины, и дело было закрыто.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с закрытием кредитных карт. В частности, если процедуру они хотят осуществить не в том же отделении, где их раньше получали.

Мы также писали, что клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с пенсионными выплатами. Мужчина, открывший счет в отделении финучреждения, заявил, что управление Пенсионного фонда Украины в Краматорске отказало в принятии его заявления на выплату пенсии. Он считает, что ответственность за ситуацию лежит на банке и требует компенсацию в размере 75 356 гривен.

пенсии Ощадбанк деньги мошенничество банковские счета судебные решения

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