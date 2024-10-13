Клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування рахунків — деталі судової справи

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з блокуванням коштів. Один із клієнтів отримав на картку 1 979 089 гривень за виконану роботу, проте банк заблокував його рахунок. Тепер чоловік вимагає стягнути з фінансової установи пеню за незручності.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Чоловік відкрив рахунок в Ощадбанку ще в червні 2015 року і отримав на нього 1 979 089 гривень. Однак банк заблокував усі операції по рахунку, посилаючись на рішення Державної служби фінансового моніторингу. В межах кримінальної справи суд наклав арешт на ці кошти, підозрюючи, що вони могли бути пов'язані з фінансуванням тероризму.

Згодом арешт було скасовано, і чоловік вирішив забрати свої гроші. Проте Ощадбанк вимагав додаткові документи для підтвердження законності походження коштів, оскільки відправник був фігурантом розслідування щодо фінансування тероризму. Банк пояснив, що зобов'язаний забезпечити запобігання використанню своїх послуг для відмивання грошей або незаконних фінансових операцій.

16 січня 2020 року Ощадбанк нарешті здійснив безготівковий переказ 1 979 089 гривень на рахунок клієнта в іншому банку. Однак чоловік подав до суду, оскільки спірні питання стосувались відмови банку раніше виконати цей переказ.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов чоловіка і ухвалив стягнути з АТ "Державний ощадний банк України" пеню в розмірі 0,1% за кожен день прострочення зобов'язань, але не більше 10% від суми переказу. Це склало 197 909 гривень.

Суд зазначив, що банк порушив свої зобов’язання щодо безготівкового переказу коштів, які були затримані через вимогу додаткових документів. Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", банк зобов’язаний сплатити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день затримки, але не більше 10% від суми переказу. Оскільки нарахована пеня за один рік перевищила цю межу, суд постановив виплатити чоловікові максимальну суму пені — 197 909 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку, які вимушено перебувають за кордоном, скаржаться на збій у роботі мобільного застосунку "Ощад24" та проблеми з доступом до власних грошей. При цьому у державному банку є вимога уладнання подібних негараздів виключно особисто, прибувши у відділення.

Ми також розповідали, що чоловік натрапив на сайт, який пропонував фінансову допомогу переселенцям від ООН. Після введення своїх даних, з його рахунків в Ощадбанку зникли 129 494 гривні. Це черговий випадок шахрайства, коли зловмисники використовують підроблені платформи для крадіжки грошей.