Клиенты Ощадбанка жалуются на мошенничество – на чью сторону стал суд

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с транзакциями. Один из мужчин получил на счет в Ощадбанке материальную помощь от центра занятости в размере 15 987 гривен. Однако эта сумма была списана двумя транзакциями неизвестным лицом. В банке ему перевыпустили карточку и посоветовали обратиться в полицию.

Об этом говорится в решении Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области.

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Детали дела

Мужчина, получивший 15 987 гривен материальной помощи от Днепропетровского областного центра занятости, обнаружил, что 18 ноября 2022 года неизвестный перечислил эти средства с его карточного счета в Ощадбанке двумя транзакциями на общую сумму 15 978 гривен.

Он обратился в отделение Ощадбанка, где сообщил о краже. Ему предложили изменить коды в приложении веббанкинга, перевыпустить карту и обратиться в полицию. 15 декабря 2022 года на основе его заявления было зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В Ощадбанке заявили, что проведенные банковские операции были выполнены корректно, поскольку это возможно только при наличии полного номера карты, специальных кодов, паролей, срока действия карты и сообщений, которые направлялись на финансовый телефон и были известны только истцу. Списание средств было подтверждено биометрической идентификацией. Средства были переведены на банковскую карту, эмитированную АО АКБ "Конкорд", поэтому владелец этой карты является надлежащим ответчиком по делу.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск мужчины, обязав Ощадбанк вернуть ему 15 978 гривен, а также 3% годовых (464 гривны) и инфляционные потери (596 гривен) за период с 18 ноября 2022 по 6 ноября 2023 года.

Суд отметил, что истец не давал распоряжений на списание средств и банк не доказал правомерность своих действий. Согласно закону, Ощадбанк обязан немедленно вернуть эту сумму на счет клиента после обнаружения нарушения.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с блокировкой средств. Один из клиентов получил на карточку 1 979 089 гривен за проделанную работу, однако банк заблокировал его счет. Теперь мужчина требует взыскать с финансового учреждения пеню за неудобства.

Мы также писали, что клиенты Ощадбанка, вынужденно находящиеся за границей, жалуются на сбой в работе мобильного приложения "Ощад24" и проблемы с доступом к собственным деньгам. При этом в государственном банке есть требование решения подобных проблем исключительно лично, прибыв в отделение.