Ощадбанк рассказал о техническом сбое, что взимает несуществующие долги — что нужно знать

Карта Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

У клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" из-за технических сбоев может возникать задолженность по счетам. В банке обещают помочь с проблемой, а сам долг в такой ситуации должен погаситься автоматически.

Об одном из таких случаев говорится в сообщении на странице финучреждения в соцсети Facebook.

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Как отметила одна из клиенток Ощадбанка, на днях у нее на счету возник долг, в то время как средства у банка не занимала. Такая ситуация возникла не по кредитной карте, а по зарплатной.

Женщина обратилась к оператору с соответствующей проблемой, где ей объяснили, что возник технический сбой. Поскольку задолженность долгое время не исчезала, решила написать о проблеме на странице банка в соцсети.

"Объясните мне, что за афера у вас. Моя зарплатная карта (не кредитная) имеет задолженность, которую я не делала. Оператор ваш сказала, что это технический сбой, но с утра ничего не изменилось. Как придет зарплата, то она пойдет на погашение несуществующего долга, и я тогда тем более не увижу своих денег. Это новый вид аферы? Думаю журналистам будет интересно", — сообщила клиентка.

Скриншот. Источник: Ощад в Facebook

Объяснение Ощадбанка

Представитель финучреждения отреагировал на обращение, отметив, что из-за технического сбоя такой долг должен погаситься автоматически. В связи с этим пообещал помочь от имени банка с решением соответствующей проблемы, однако не объяснил, из-за чего могли возникнуть такие технические проблемы.



"Приветствую, я сотрудник главного офиса Ощадбанка. К сожалению, если произошел технический сбой, то этот долг должен автоматически погаситься. Для уточнения дополнительной информации пишу вам в личные сообщения", — говорится в ответе.

Напомним, Ощадбанк продолжает блокировать карты клиентам. Одной из причин является обязательство Пенсионного фонда Украины (ПФУ) к банкам напоминать украинцам пройти верификацию.

Также мы писали, что в Ощадбанке рассказали, что услуга по блокировке и разблокировке карты является платной. Это обойдется клиентам в 20-30 гривен.