Чоловік втратив майже 96 тис. грн з кредитки ПриватБанку та вимагає банк повернути гроші — деталі справи

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після розмови з особою, яка представилася представником контакт-центру ПриватБанку, чоловік виявив списання 93 142 гривень кредитних коштів і стягнення комісії в розмірі 2 780 гривень. Тепер він вимагає від банку відновити залишок коштів на його рахунку.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Детальніше про справу

Зазначено, що 19 серпня 2022 року чоловік, перебуваючи за кордоном, отримав дзвінок від особи, яка представилася працівником контакт-центру ПриватБанку. Клієнту було повідомлено про спроби зняття великих сум з карток і запропоновано перевірити рахунки. Після підтвердження, що з рахунками все в порядку, чоловік поповнив мобільний рахунок через додаток "Приват24". Після цього він помітив, що з його карткового рахунку було списано 93 142 гривень кредитних коштів і 2 780 гривень комісії.

Чоловік подав заяву до поліції, і 13 вересня 2022 року було зареєстровано кримінальне провадження за фактом шахрайства. З'ясувалося, що 19 серпня 2022 року з його рахунків ПриватБанку було списано 31 610 гривень кредитних коштів. Додатково, з 19 серпня 2022 року по 22 травня 2023 року автоматично списувались відсотки, комісії та погашення простроченої заборгованості на загальну суму 14 379 гривень. Всього за двома картками було списано 14 896 гривень.

ПриватБанк повідомив, що 19 серпня 2022 року з картки позивача було проведено переказ на суму 95 923 гривень, включаючи комісію, через систему "Приват-24". Банк підтвердив, що транзакція була виконана коректно і з урахуванням всіх вимог. Позивач не надав доказів, що підтверджують неналежність цієї операції, оскільки, за законами України, для визнання транзакції неналежною необхідно довести, що в цьому винна особа, яка не є ініціатором або надавачем платіжних послуг. Окрім того, позивач сам розголосив інформацію, що дозволила стороннім особам здійснити ідентифікацію та підтвердження переказів.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову, визнавши, що ПриватБанк правомірно списав з його рахунку 95 923 гривні. Суд підтвердив, що списання відповідало умовам договору від 26.10.2022 року і було використано для погашення кредитної заборгованості.

Чоловік не зміг підтвердити списання додаткових 35 450 гривень, оскільки не надав відповідних розрахунків. Виписки показали, що з 08.10.2022 по 12.05.2023 року картка поповнювалась на 29 223 гривні, що робить ці операції законними, адже кошти надходили через поповнення рахунку, включаючи перекази з іншого рахунку позивача.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови ПриватБанк розповідають про проблеми з кредитним лімітом. Банк блокує його без детальних пояснень.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила несанкціоноване списання коштів. Йдеться про суму у 250 тис. гривень, частина з яких — кредитні.