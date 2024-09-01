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У клиента ПриватБанка исчезли из кредитки 95,9 тыс. грн — на чью сторону стал суд

1 сентября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Человек потерял почти 96 тыс. грн с кредитки ПриватБанка и требует банк вернуть деньги — детали дела
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

После разговора с лицом, представившимся представителем контакт-центра ПриватБанка, мужчина обнаружил списание 93 142 гривен кредитных средств и взыскание комиссии в размере 2 780 гривен. Теперь он требует от банка восстановить остаток средств его счета.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детальнее о деле

Отмечено, что 19 августа 2022 года мужчина, находясь за границей, получил звонок от лица, представившегося работником контакт-центра ПриватБанка. Клиенту было сообщено о попытках снятия крупных сумм с карт и предложено проверить счета. После подтверждения, что со счетами все в порядке, мужчина пополнил мобильный счет через приложение "Приват24". После этого он заметил, что с его карточного счета было списано 93 142 гривен кредитных средств и 2 780 гривен комиссии.

Мужчина подал заявление в полицию, и 13 сентября 2022 года было зарегистрировано уголовное производство по факту мошенничества. Выяснилось, что 19 августа 2022 года с его счетов ПриватБанка было списано 31 610 гривен кредитных средств. Дополнительно, с 19 августа 2022 по 22 мая 2023 автоматически списывались проценты, комиссии и погашение просроченной задолженности на общую сумму 14 379 гривен. Всего по двум карточкам было списано 14 896 гривен.

ПриватБанк сообщил, что 19 августа 2022 года с карты истца был произведен перевод на сумму 95 923 гривен, включая комиссию, через систему "Приват24". Банк подтвердил, что транзакция была исполнена корректно и с учетом всех требований. Истец не предоставил доказательств, подтверждающих непринадлежность этой операции, поскольку, по законам Украины, для признания транзакции ненадлежащим необходимо доказать, что в этом виновное лицо, не являющееся инициатором или поставщиком платежных услуг. Кроме того, истец сам огласил информацию, позволившую посторонним лицам осуществить идентификацию и подтверждение переводов.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска, признав, что ПриватБанк правомерно списал с его счета 95 923 гривны. Суд подтвердил, что списание соответствовало условиям договора от 26.10.2022 г. и было использовано для погашения кредитной задолженности.

Мужчина не смог подтвердить списание дополнительных 35 450 гривен, поскольку не предоставил соответствующие расчеты. Выписки показали, что с 08.10.2022 по 12.05.2023 года карточка пополнялась на 29 223 гривны, что делает эти операции законными, ведь средства поступали через пополнение счета, включая переводы с другого счета истца.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения ПриватБанк рассказывают о проблемах с кредитным лимитом. Банк блокирует его без подробных пояснений.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен, часть из которых — кредитные.

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