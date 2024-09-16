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У клиента Ощадбанка с карты украли почти 40 тыс. грн — что решил суд

16 сентября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиент Ощадбанка потерял со счета почти 40 тыс. грн и требует возврата средств — решение суда
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Человек потерял 39 713 гривен с банковского счета в государственном Ощадбанке. Обратившись в отделение с заявлением, он сообщил, что его средства были похищены мошенниками и попросил содействовать в их возвращении. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что все операции были выполнены через онлайн-сервис "Ощад 24/7" с правильным использованием всех необходимых реквизитов, и потому нет оснований для возврата средств.

Об этом говорится в решении Белоцерковского горрайонного суда в Киевской области.

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Детали дела

Отмечено, что 25 января 2023 года неизвестные без согласия мужчины инициировали операции, из-за которых с его счета в Ощадбанке исчезло 39 713 гривен. Он обратился в банк с просьбой вернуть средства, заявив о мошенничестве. Однако банк отказал, объяснив, что сделки были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных реквизитов. 16 февраля 2023 года мужчина подал заявление в полицию, сообщив, что деньги были переведены на другой счет в Ощадбанке, нанеся ему имущественный ущерб.

Представители банка отметили, что финансовое учреждение не имеет права контролировать или ограничивать использование средств клиента, если это не предусмотрено законом, договором или условиями обременения. По их словам, спорный перевод был произведен с использованием реквизитов платежной карты, выданной на имя истца, с обязательной идентификацией клиента через код доступа к мобильному приложению "Ощад 24/7".

"По правилам договора комплексного банковского обслуживания физических лиц риск и ответственность за несанкционированное использование логина, пароля, карточного пароля несет исключительно клиент (п. 9.15 ГКБО). Во время проведения спорных операций третьим лицом соблюдены все требования действующего законодательства, а за действия клиента банк отвечать не может", — заявили в Ощадбанке.

Решение суда

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска, отметив, что списание средств стало возможным из-за разглашения им персональных данных, реквизитов платежных карт и одноразовых кодов подтверждения, поступавших на его финансовый номер телефона.

"Мужчина утверждает, что стал жертвой мошенников, однако именно он по правилам банковского обслуживания несет риски разглашения своих персональных данных. Учитывая указанное, отсутствуют основания для взыскания с ответчика средств в порядке ст. 1212 ГК Украины. Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу о необходимом. в удовлетворении иска отказать", — подчеркнул суд.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного Ощадбанка жалуются, что банк взимает больше средств, чем есть на счету, по решению исполнительной службы. Проблема в том, что арестовываются суммы, поступающие на карты для социальных выплат, что приводит к образованию задолженности по счету.

Мы также писали, что клиент Ощадбанка, являющегося пенсионером, пожаловался на блокирование всей суммы на счете. В банке дали объяснение, почему на 100% закрывают доступ к пенсионным счетам.

Ощадбанк деньги банки мошенничество банковские карты судебные решения

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