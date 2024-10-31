Ощадбанк дозволив вкрасти з рахунку клієнта 19 тис. грн — що вирішив суд

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнта державного "Ощадбанку" зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови, однак відповіді так і не отримав щодо повернення коштів. Крапку у справі поставив суд.

Це випливає з рішення Шевченківського райсуду Запоріжжя.

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Так, одного дня на фінансовий номер телефону чоловік отримав повідомлення про зняття з карткового рахунку за раз майже 19 тис. гривень разом з комісією банку.

Оскільки проведення транзакції не здійснював та нікого не уповноважував, звернувся на гарячу лінію "Ощадбанку"для скасування операції та блокування рахунку, а згодом до правоохоронців з приводу вчинених стосовно нього шахрайських дій.

Також звернувся до філії із заявою про повернення на його рахунок суми 19 тис. гривень. Заяву банк отримав, однак відповіді не надав.

"Судом встановлено, що позивач 20.03.2024 року, як тільки було здійснено неналежний платіж, звернувся на гарячу лінію банку з вимогою скасування транзакції, блокування картки та до правоохоронних органів з приводу вчинених стосовно нього шахрайських дій, а 25.02.2024 року звернувся з письмовою заявою до філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк", — йдеться у повідомленні.

Чи повернув суд кошти клієнту

Згідно з рішенням суду, Ощадбанк не надав суду будь-яких доказів щодо того, що клієнт порушив умови та правила надання банківських послуг, а своїми діями лише сприяв незаконному використанню інформації, що дала змогу третій особі вкрасти кошти.

Банк зобов'язали повернути списані з банківського карткового рахунку кошти шляхом поновлення на банківському рахунку. Також з фінустанови на його користь стягнули пеню за здійснення неналежного переказу в 1 тис. гривень.

"Суд дійшов висновку, що відповідач не надав суду належних і допустимих доказів на спростування доводів позивача, не довів, що позивач, як власник картки (карток), своїми діями чи бездіяльністю сприяв у доступі до його карткового рахунку (карткових рахунків) чи надав інформацію третім особам, що дало змогу ініціювати платіжні операції", — йдеться у вердикті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка Ощадбанку розповіла про штучне введення у борги через особливості зарахування грошей. При цьому розрахунок за кредитом зробила вчасно.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на шахрайські схеми, які використовують оголошення про фіндопомогу. Так чоловік отримав борг за кредитом у ПриватБанку на суму 51 тис. гривень.