Ощадбанк разрешил украсть со счета клиента 19 тыс. грн — что решил суд

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиента государственного "Ощадбанка" исчезли с карты 19 тыс. гривен, он обратился в финучреждение, однако ответа так и не получил по возврату средств. Точку в деле поставил суд.

Это следует из решения Шевченковского райсуда Запорожья.

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Так, однажды на финансовый номер телефона мужчина получил уведомление о снятии с карточного счета за раз почти 19 тыс. гривен вместе с комиссией банка.

Поскольку транзакции не осуществлял и никого не уполномочивал, обратился на горячую линию "Ощадбанка" для отмены операции и блокировки счета, а затем к правоохранителям по поводу совершенных в отношении него мошеннических действий.

Также обратился в филиал с заявлением о возврате на его счет суммы 19 тыс. гривен. Заявление банк получил, однако ответа не дал.

"Судом установлено, что истец 20.03.2024 года, как только был произведен ненадлежащий платеж, обратился на горячую линию банка с требованием отмены транзакции, блокировки карты и в правоохранительные органы по поводу совершенных в отношении него мошеннических действий, а 25.02.2024 заявлением в филиал Запорожского областного управления АО "Ощадбанк", — говорится в сообщении.

Вернул ли суд средства клиенту

Согласно решению суда, Ощадбанк не предоставил суду каких-либо доказательств того, что клиент нарушил условия и правила предоставления банковских услуг, а своими действиями лишь способствовал незаконному использованию информации, позволившей третьему лицу украсть средства.

Банк обязали вернуть списанные с банковского карточного счета средства путём возобновления на банковском счете. Также с финучреждения в его пользу взыскали пеню за осуществление ненадлежащего перевода в 1 тыс. гривен.

"Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил суду надлежащих и допустимых доказательств на опровержение доводов истца, не доказал, что истец, как держатель карты (карт), своими действиями или бездействием способствовал в доступе к его карточному счету (карточных счетов) или предоставил информацию третьим лицам, что позволило инициировать платежные операции", — говорится в вердикте.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка Ощадбанка рассказала об искусственном введении в долги из-за особенностей зачисления денег. При этом расчет по кредиту произвела своевременно.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические схемы, использующие объявления о финпомощи. Так, мужчина получил долг по кредиту в ПриватБанке на сумму 51 тыс. гривен.