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Клієнти Ощадбанку нарікають на штучне введення в борги — деталі

29 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк штучно вводить в борги клієнтів — що треба знати
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтка державної фінустанови "Ощадбанк" розповіла про штучне введення у борги через особливості зарахування фінансів. При цьому розрахунок за кредитом зробила вчасно.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як йдеться у повідомленні, клієнтка Ощадбанку вирішила скористатися кредитними коштами з картки і переймалася про вчасне повернення коштів. Вона дізналась дату, до якої потрібно сплатити, і внесла необхідну суму грошей.

Проте згодом виявилось, що Ощадбанк не зарахував вчасно кошти і ввів жінку у заборгованість.

"Маючи кредиту картку від банку, я скористалася кредитними коштами. Згідно умов договору з банко, я мала була б сплатити цю заборгованість до 26.10 включно. 25.10 близько 11-ї ранку шляхом р2р-переказу я повністю погасила заборгованість. Кошти відразу відобразилися на рахунку і в історії операцій. Я зі спокійною душею. Проте 27.10 я отримую смс про прострочену заборгованість, як виявилося, банк кошти на картці показав, але чомусь вирішив не проводити платіж! Шановні, це як так? Це повністю намахалово!", — обурюється клієнтка.

Жінка стверджує, що якби кошти на карту не зайшли, то встигла б вирішити відповідне питання до дедлайну, проте сума була вказана на балансі картки.

Вона звернулась до банку, де заявили, що мають право проводити платежі до двох діб, це звична процедура банку. Українка вважає це обманом з боку банку, адже йдеться про р2р-переказ. Оплата була здійснена не через касу, і не через реквізити.

"І сума відразу відобразилася на картці, тож я вважаю, що повністю виконала умови договору з банком, але цей банк вирішив злупити з мене відсотки та ще й попсувати мені кредитну історію і нерви! Ніколи нікому не рекомендую зв’язуватися з цією шарагою. Ще додам: купа незрозумілих платежів: то за обслуговування картки, якою я не користуюся, то за смс інформування і тд. Не банк, а збірка шахраїв!", — резюмувала клієнтка.

Банк не надав відповіді на скаргу.

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на списання коштів. Так, один із клієнтів втратив 43,8 тис. гривень із двох рахунків та вимагає від банку повернути гроші і зупинити нарахування процентів. Проте фінустанова відмовила у поверненні.

Також ми писали, що українці нарікають на масове закриття відділень Ощадбанку в країні. Тоді як деякі послуги не надають дистанційно, вимагають прибути у відділення особисто.

банківські рахунки гроші кредити Ощадбанк банки

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