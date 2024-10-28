Клієнт ПриватБанку хотів отримати допомогу, але через шахраїв втратив кошти — деталі

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти ПриватБанку скаржаться на шахрайські схеми, які використовують оголошення про матеріальну допомогу. Один з них, натрапивши на таку інформацію у соціальних мережах, зателефонував за вказаним номером і дізнався про борг за кредитом у ПриватБанку на суму 51 096 гривень.

Про це йдеться у рішенні Довгинцівського районного суду Кривого Рогу.

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Деталі справи

Зазначено, що ПриватБанк намагається стягнути з чоловіка заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.07.2007 року, яка на 13.12.2023 року становить 51 096 гривень. З цієї суми 42 824 гривні — це заборгованість за простроченим тілом кредиту, а 8 272 гривні — за простроченими відсотками.

Чоловік запевняє, що не отримував ці кошти. Нещодавно він побачив у соціальних мережах оголошення про матеріальну допомогу від ООН і зателефонував за вказаним номером. Після того, як він повідомив номер картки, йому сказали очікувати на текстове повідомлення, яке потрібно було озвучити. На наступний день, коли він пішов зняти пенсію, виявилося, що з його картки зникли кошти. Після цього чоловік звернувся до поліції щодо шахрайських дій невідомих осіб.

Рішення суду

Суд задовольнив позов акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" та вирішив стягнути з чоловіка заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.07.2007 року, що на 13.12.2023 року становить 51 096 гривень. Серед цієї суми 42 824 гривні — це заборгованість за простроченим тілом кредиту, а 8 272 гривні — за простроченими відсотками.

У суді було зазначено, що відповідач не зміг довести, що списання коштів з його картки сталося без його участі чи бездіяльності, що призвело до втрати персональної інформації. Суд констатував, що чоловік проявив необачність, ввівши свої ідентифікаційні дані на шахрайському фішинговому сайті, що дало змогу зловмисникам отримати доступ до його приватної інформації. Таким чином, його дії сприяли незаконному використанню інформації, що дозволила третім особам ініціювати платіжні операції з його рахунку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку скаржаться на несправність лімітів для інтернет-платежів. Один із клієнтів встановив обмеження на оплату в мережі до 6 700 гривень. Спочатку він оплатив покупку на суму 5 374 гривні, а згодом виявив списання 11 877 гривень. Це викликає питання щодо ефективності роботи встановлених обмежень.

Також ми писали, що ПриватБанк заблокував рахунок клієнта після кількох операцій з переказів коштів. Це сталося після продажу криптовалюти, однак покупець скасував відповідний переказ у банку.