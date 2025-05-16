Киевлянам выплатят обновленную финпомощь — что известно

Человек держит в руках купюры по 500 гривен. Фото: УНИАН

В Киеве гражданам, чье жилье получило повреждения во время российский атак, будут выплачивать обновленную финансовую помощь. Решение об этом приняли депутаты Киевсовета в четверг, 15 мая 2025 года.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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По информации Ткаченко, речь о:

выплате разовой помощи в 40 тыс. грн для срочного отселения из-за повреждения или разрушения жилья;

предоставлении ежемесячной помощи в 20 тыс. грн (до 12 месяцев) для тех, кто временно не может проживать в поврежденном доме.

В то же время в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА сообщили, что эти выплаты будут предоставляться жителям столицы в рамках программы "Турбота Назустріч киянам".

"Выплаты будут продолжаться до восстановления жилья за средства городского бюджета или получения сертификата "еВідновлення". Заявления в Департамент подавать не нужно — списки будут формировать районные администрации", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Украине стартовал проект для поддержки женщин, которые хотят заниматься собственным бизнесом. Так, БФ "Конвиктус Украина" будет предоставлять им денежную помощь.

Также сообщалось, что детям ВПЛ дадут деньги для покупки планшетов. Такая возможность есть у некоторых переселенцев в Одессе.