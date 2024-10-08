Цены на недвижимость в 2024 году — в Киеве упала стоимость старых квартир

Ключи от квартиры. Фото: m2bomber

В Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к понижению цен. Так, за последние шесть месяцев текущего года цена упала на 2,36%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

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Ценовая ситуация на столичном рынке недвижимости

В октябре 2024 года стоимость недвижимости за "квадрат" однокомнатных квартир составляет 54 тыс. грн. Именно с такой ценой больше всего объявлений о продаже недвижимости (7,9%). Среди самого дешевого сегмента меньше всего объявлений (0,2%) с ценами на основе стоимости "квадрата" в 12 тыс. грн, 15 тыс. грн и 18 тыс. грн.

Графика. Источник: m2bomber

В разных районах столицы цена за "квадрат" колеблется от средних 47,53 тыс. грн. до 93,67 тыс. грн. Разница между самым дорогим и дешевым достигает 52,74 тыс. грн.

Самое бюджетное жилье — в Деснянском районе — 47,53 тыс. грн за квадратный метр, Дарницком — 51,91 тыс. грн, Святошинском — 53,95 тыс. грн, Соломенском — 56,58 тыс. грн, Днепровском — 57, 1 тыс. грн, Оболонском — 57,69 тыс. грн, Подольском — 57,98 тыс. грн, Голосеевском — 58,94 тыс. грн.

Самые дорогие квартиры — в Печерском районе, где 1 кв. м стоит в среднем 93,67 тыс. грн, а также в Шевченковском — 77,16 тыс. грн.

За последние шесть месяцев года цена "вторички" упала на 1,388 тыс. грн — со средних 58,73 тыс. грн до 57,34 тыс. грн. За месяц цена снизилась на 0,9% или 519 грн. Раньше "квадраты" в столице дорожали.

Графика. Источник: m2bomber

Что еще стоит знать

Напомним, украинский маркетплейс недвижимости Dim.Ria сделал анализ изменений на рынке недвижимости по состоянию на конец лета 2024 года. В августе средняя стоимость квадратного метра немного снизилась почти во всех областях Украины.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости к концу 2024 года. Толкать стоимость жилья вверх будет ряд ключевых экономических факторов.