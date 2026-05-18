Зарплаты в Европе: самые богатые и самые бедные страны по уровню доходов населения

Средняя заработная плата в странах Европы очень отличается. Где-то люди получают более сотни тысяч евро в год. Но есть и страны, в которых годовой заработок не дотягивает и до двух десятков евро.

Рейтинг стран Европы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами опубликовало издание Euronews, передают Новини.LIVE.

Где в Европе больше всего платят

Согласно отчету ОЭСР "Налогообложение заработной платы за 2026 год", лидером рейтинга, данные которого включают 27 европейских стран, 22 из которых — члены Евросоюза, является Швейцария, где средняя годовая заработная плата составляет 107 487 евро. Если посчитать в гривнах по актуальному курсу, получим сумму более 5,5 млн грн в год или почти полмиллиона в месяц.

Второе место занимает Исландия с зарплатой в 85 950 евро/год. На третьем месте в общем зачете страна ЕС — Люксембург, где люди в среднем зарабатывают с 77 844 евро в год.

В списке стран, где среднегодовой заработок превышает 50 000 евро также:

Дания — 71 961 евро;

Нидерланды — 69 028 евро;

Норвегия — 68 420 евро;

Германия — 66 700 евро;

Великобритания — 65 340 евро;

Австрия — 63 054 евро;

Бельгия — 62 348 евро;

Ирландия — 60 258 евро;

Финляндия — 55 462 евро;

Швеция — 50 338 евро.

Во Франции этот показатель составляет 45 964 евро, в Италии — 36 594 евро, в Испании — 32 678 евро, в Словении — 30 135 евро.

В каких странах ЕС самые маленькие зарплаты

Девять из 22 стран Евросоюза имеют показатель среднегодовой заработной платы менее 30 000 евро. Буквально немного не дотягивает до этого порога Литва с зарплатой 28 474 евро в год или 2 373 евро (122 тыс. грн) в месяц. Также в списке:

Греция — 26 563 евро;

Эстония — 25 603 евро;

Польша — 24 940 евро;

Португалия — 24 254 евро;

Чехия — 23 685 евро;

Латвия — 21 321 евро;

Венгрия — 21 257 евро.

Словакия имеет самую низкую годовую заработную плату в ЕС — 19 590 евро. Последнее место в рейтинге занимает Турция, где этот показатель составляет 18 590 евро (почти 957 тыс. грн в год или 80 тыс. грн в месяц).

