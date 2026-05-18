Зарплаты в Европе: самые богатые и самые бедные страны по уровню доходов населения

В каких странах Европы выгоднее всего работать: рейтинг зарплат
Средняя заработная плата в странах Европы очень отличается. Где-то люди получают более сотни тысяч евро в год. Но есть и страны, в которых годовой заработок не дотягивает и до двух десятков евро.
Рейтинг стран Европы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами опубликовало издание Euronews, передают Новини.LIVE.
Где в Европе больше всего платят
Согласно отчету ОЭСР "Налогообложение заработной платы за 2026 год", лидером рейтинга, данные которого включают 27 европейских стран, 22 из которых — члены Евросоюза, является Швейцария, где средняя годовая заработная плата составляет 107 487 евро. Если посчитать в гривнах по актуальному курсу, получим сумму более 5,5 млн грн в год или почти полмиллиона в месяц.
Второе место занимает Исландия с зарплатой в 85 950 евро/год. На третьем месте в общем зачете страна ЕС — Люксембург, где люди в среднем зарабатывают с 77 844 евро в год.
В списке стран, где среднегодовой заработок превышает 50 000 евро также:
- Дания — 71 961 евро;
- Нидерланды — 69 028 евро;
- Норвегия — 68 420 евро;
- Германия — 66 700 евро;
- Великобритания — 65 340 евро;
- Австрия — 63 054 евро;
- Бельгия — 62 348 евро;
- Ирландия — 60 258 евро;
- Финляндия — 55 462 евро;
- Швеция — 50 338 евро.
Во Франции этот показатель составляет 45 964 евро, в Италии — 36 594 евро, в Испании — 32 678 евро, в Словении — 30 135 евро.
В каких странах ЕС самые маленькие зарплаты
Девять из 22 стран Евросоюза имеют показатель среднегодовой заработной платы менее 30 000 евро. Буквально немного не дотягивает до этого порога Литва с зарплатой 28 474 евро в год или 2 373 евро (122 тыс. грн) в месяц. Также в списке:
- Греция — 26 563 евро;
- Эстония — 25 603 евро;
- Польша — 24 940 евро;
- Португалия — 24 254 евро;
- Чехия — 23 685 евро;
- Латвия — 21 321 евро;
- Венгрия — 21 257 евро.
Словакия имеет самую низкую годовую заработную плату в ЕС — 19 590 евро. Последнее место в рейтинге занимает Турция, где этот показатель составляет 18 590 евро (почти 957 тыс. грн в год или 80 тыс. грн в месяц).
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что из зарплат работников в Украине могут отчислять до 50%. Такое право имеют работодатели, чтобы вернуть авансы, компенсировать переплаты или возместить убытки, нанесенные предприятию. В то же время для этого должны быть законодательные основания и исполнительные документы и тому подобное.
Также Новини.LIVE писали, почему в Украину едут трудовые мигранты. Работники из Бангладеша, Пакистана и Индии соглашаются работать даже за минимальную зарплату. Это позволяет предприятиям закрывать вакансии для низкоквалифицированной работы.