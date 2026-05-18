Главная Финансы В каких странах Европы выгоднее всего работать: рейтинг зарплат

Дата публикации 18 мая 2026 17:35
Зарплаты в Европе: самые богатые и самые бедные страны по уровню доходов населения
Работник завода, евро на столе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Средняя заработная плата в странах Европы очень отличается. Где-то люди получают более сотни тысяч евро в год. Но есть и страны, в которых годовой заработок не дотягивает и до двух десятков евро.

Рейтинг стран Европы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами опубликовало издание Euronews, передают Новини.LIVE.

Где в Европе больше всего платят

Согласно отчету ОЭСР "Налогообложение заработной платы за 2026 год", лидером рейтинга, данные которого включают 27 европейских стран, 22 из которых — члены Евросоюза, является Швейцария, где средняя годовая заработная плата составляет 107 487 евро. Если посчитать в гривнах по актуальному курсу, получим сумму более 5,5 млн грн в год или почти полмиллиона в месяц.

Второе место занимает Исландия с зарплатой в 85 950 евро/год. На третьем месте в общем зачете страна ЕС — Люксембург, где люди в среднем зарабатывают с 77 844 евро в год.

В списке стран, где среднегодовой заработок превышает 50 000 евро также:

  • Дания — 71 961 евро;
  • Нидерланды — 69 028 евро;
  • Норвегия — 68 420 евро;
  • Германия — 66 700 евро;
  • Великобритания — 65 340 евро;
  • Австрия — 63 054 евро;
  • Бельгия — 62 348 евро;
  • Ирландия — 60 258 евро;
  • Финляндия — 55 462 евро;
  • Швеция — 50 338 евро.

Во Франции этот показатель составляет 45 964 евро, в Италии — 36 594 евро, в Испании — 32 678 евро, в Словении — 30 135 евро.

В каких странах ЕС самые маленькие зарплаты

Девять из 22 стран Евросоюза имеют показатель среднегодовой заработной платы менее 30 000 евро. Буквально немного не дотягивает до этого порога Литва с зарплатой 28 474 евро в год или 2 373 евро (122 тыс. грн) в месяц. Также в списке:

  • Греция — 26 563 евро;
  • Эстония — 25 603 евро;
  • Польша — 24 940 евро;
  • Португалия — 24 254 евро;
  • Чехия — 23 685 евро;
  • Латвия — 21 321 евро;
  • Венгрия — 21 257 евро.

Словакия имеет самую низкую годовую заработную плату в ЕС — 19 590 евро. Последнее место в рейтинге занимает Турция, где этот показатель составляет 18 590 евро (почти 957 тыс. грн в год или 80 тыс. грн в месяц).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что из зарплат работников в Украине могут отчислять до 50%. Такое право имеют работодатели, чтобы вернуть авансы, компенсировать переплаты или возместить убытки, нанесенные предприятию. В то же время для этого должны быть законодательные основания и исполнительные документы и тому подобное.

Также Новини.LIVE писали, почему в Украину едут трудовые мигранты. Работники из Бангладеша, Пакистана и Индии соглашаются работать даже за минимальную зарплату. Это позволяет предприятиям закрывать вакансии для низкоквалифицированной работы.

Европейский союз зарплаты средняя зарплата
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
