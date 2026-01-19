Ціни на природний газ в Україні з 1 лютого — кому доведеться платити більше

Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року в Україні не очікується загального підвищення тарифів на природний газ. Вартість послуги залишиться на колишньому рівні, однак дехто заплатить більше через надходження третьої платіжки за блакитне паливо.

Про те, якими будуть тарифи на газ з 1 лютого, розповідають Новини.LIVE.

Що буде з цінами на природний газ у лютому

У лютому 2026 року тариф на природний газ не зазнає змін. Як запевнили раніше в уряді та в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", для більшості громадян становитиме 7,96 грн за куб. м (річний тариф).

Вартість блакитного палива закріплена на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року, через дію мораторію на підвищення цін на газ протягом воєнного стану та ще пів року після припинення чи скасування.

Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №2163, у лютому діятиме підвищений тариф на послуги розподілу газу для непобутових споживачів:

До 31 березня 2026-го (включно) тариф на розподіл газу дорівнюватиме 1,69 грн за 1 м3/міс. (без ПДВ); З 1 квітня 2026-го тариф становитиме 1,99 грн за 1 м3/міс. (без ПДВ).

Тарифи на доставку блакитного палива для населення будуть незмінні протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Хто заплатить більше за блакитне паливо у лютому

У лютому 2026 року деякі громадяни повинні будуть заплатити більше за газ. Йдеться про третю платіжку за послугу здійснення технічного обслуговування мереж.

Наступного місяця рахунки за технічне обслуговування отримають ті мешканці багатоповерхівок, де газовики провели відповідні роботи у січні поточного року. Така платіжка надходить раз на три чи п’ять років, залежно від терміну експлуатації будинку та мереж:

термін понад 25 років — раз на три роки;

термін менш ніж 25 років — один раз на п’ять років.

Розмір до оплати визначається як сумарна вартість за роботи, виконаних у будинку, розділена на кількість жителів у ньому, окрім тих, які не використовують газ. Мінімально послуга коштує більш ніж 100 грн, а максимально — понад 1 тис. грн.

Графіки здійснення перевірок регіональні філії компанії "Газорозподільні мережі України" розміщують на своїх сайтах.

