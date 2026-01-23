Видео
В Газсети уточнили, кто и когда может не платить за доставку газа

Дата публикации 23 января 2026 08:50
Расчет за распределение газа — в Газсети уточнили, когда можно не платить
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители должны рассчитываться за доставку природного газа, даже если не проживают в домах, однако существуют некоторые исключения. ООО "Газораспределительные сети Украины" обнародовало список ситуаций, которые позволяют не платить за соответствующую услугу в 2026 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровского филиала "Газсети" в соцсети Facebook.

Необходимость регулярного расчета за доставку газа

Как отметили в Газсети, даже если граждане на временной основе не проживают в домах, газовые сети вокруг домов должны функционировать в дальнейшем, а потому оплата за распределение природного газа сохраняется.

Специалисты компании регулярно обслуживают газопроводы, поддерживают в безопасном состоянии и готовности к подаче голубого топлива, чтобы на момент возвращения граждан была возможность сразу начать пользоваться газом — без ожиданий и дополнительных заявлений.

Таким образом, даже если человек временно не проживает и не потребляет газ, но дом подключен к сети, плата будет начисляться за минимально заказанный объем, покрывающий обслуживание.

"Иногда можно услышать, что долги якобы "исчезают" или "замораживаются". На самом деле это миф: задолженность не отменяется и со временем может перейти в юридическую плоскость. Чтобы избежать лишней финансовой нагрузки, следует не допускать ее накопления", — объясняют в Газсети.

доставка газу
Работники газоснабжающей компании. Источник: Газсети

Кто и когда может не платить за распределение газа

В целом "вторая платежка" является обязательной, пока сохраняется техническое подключение, однако есть ситуации, когда Оператор ГРМ может не начислять суммы для расчета за услугу.

В 2026 году оплата за распределение газа не начисляется исключительно в следующих случаях:

  1. Если было разрушено/повреждено жилье в результате обстрелов, а газоснабжение прекратилось из-за опасного состояния сетей (оплату не будут начислять на основе предоставления со стороны потребителя выписки из Единого реестра досудебных расследований);
  2. При условии появления аварийной ситуации в связи с боевыми действиями начисление платы не будет осуществляться с даты прекращения газоснабжения;
  3. В случае, если дом отсоединили от системы механическим путем, то начисление сумм к оплате должно прекратиться с 1 числа следующего месяца.

Граждане могут выяснить вопросы по начислениям, оплате, газификации и других услуг, обратившись в контакт-центр компании "Газораспределительные сети Украины".

"Есть вопросы? Обращайтесь в Центры обслуживания клиентов или звоните в контакт-центр 0 800 303 104 — мы поможем разобраться", — добавили в Газсети.

Ранее мы писали, какие будут тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу в феврале 2026 года. Ранее в правительстве выступили с призывом к регулятору не пересматривать цены на воду во время войны.

Еще сообщали, сколько в феврале этого года будет стоить 1 киловатт электрической энергии для потребителей. В частности, некоторые смогут платить меньше.

цены на газ коммунальные услуги ЖКХ деньги газоснабжение
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
