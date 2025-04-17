В Україні змінять стандартне значення напруги — що це означає

Штекер і розетки. Фото: Unsplash

В Україні запрацюють європейські підходи, за якими визначатимуться параметри якості електроживлення. Так, з 1 липня 2025 року відбудеться перехід на номінальну напругу у 230/400 Вольт.

Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Що зміниться для побутових споживачів

Зазначається, що для енергомережі з'являться чіткі межі допустимого відхилення напруги — від 207 Вольт до 253 Вольт (±10% від номінального значення у 230 Вольт).

"Стандартне значення напруги було змінено для повної відповідності європейським стандартам якості електроенергії", — йдеться у повідомленні НКРЕКП.

Водночас електричне обладнання, яким користуються українці, повинно нормально функціонувати при напрузі як у 220 Вольт, так і у 230 Вольт. Діапазон, закладений значенням в ±10% від номінального, забезпечує нормальну напругу в мережі в межах від 207 до 253 Вольт.

Це означає, що побутові споживачі в Україні ніяк не відчують зміну в номінальному значенні напруги в енергомережі.

Чи зміняться тарифи на світло у травні

З 1 травня оновлені платіжки отримуватимуть українці, які користуються електроопаленням. Усе тому, що в них заберуть знижку у розмірі 2,64 грн за кВт-год у межах 2000 кВт-год на місяць. Для них діятиме звичайна ставка — 4,32 грн за кВт-год, як і для усіх інших побутових споживачів країни.

Нагадаємо, що комунальні платіжки продовжують надходити навіть тим українцям, які виїхали з країни через війну. Тож коли вони вирішать повернутися додому, на них чекає чимала заборгованість за комуналку.

Також ми розповідали, що добудова енергоблоків ХАЕС відбудеться без грошей населення чи бізнесу. Проєкт завершать за рахунок банківських кредитів.