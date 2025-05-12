В розетках украинцев будет 230 Вольт — в ДТЭК объяснили, сгорит ли бытовая техника при таком напряжении

Микроволновка и электрочайник на столе. Фото: УНИАН

В Украине с 1 июля 2025 года будет новый стандарт напряжения — 220 Вольт сменится на 230 Вольт. Обновления необходимы в контексте синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Тем временем в энергетической компании ДТЭК рассказали, как переход на новый стандарт напряжения повлияет на функционирование бытовых приборов.

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В компании отметили, что современные приборы в основном производятся по стандартам Европейского Союза, где 230 Вольт — давно норма.

"Самое важное не сама цифра, а стабильность напряжения в сети", — подчеркнули энергетики.

Там также отметили, что в рамках нового стандарта напряжения допустимое отклонение составляет 10% — от 207 Вольт до 253 Вольт. Поэтому украинцам нужно учесть эту информацию при настройке реле в домах.

"Переход на новый стандарт напряжения - это часть системных изменений и еще один шаг к евроинтеграции", — добавили в ДТЭК.

Еще в энергохолдинге напомнили, что украинская энергосистема уже более трех лет работает синхронно с европейской, поэтому переход на 230 Вольт — это лишь следующий этап этого процесса.

Сколько будем платить за свет в июне

Согласно решению Кабмина Украины, фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет оставаться без изменений до 31 октября 2025 года. То есть украинцы будут платить за электроэнергию в мае, июне, июле и в последующие месяцы по той же цене, что и раньше — 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Напомним, что украинцы в 2025 году могут уменьшить расходы на коммуналку. Поможет им в этом государство. Узнавайте также, как правильно посчитать цену за доставку "голубого топлива".

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