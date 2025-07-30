Споживання електроенергії у приватному будинку — скільки струму можуть використати українці

Людина вкручує лампочку. Фото: УНІАН

В Україні дозволена потужність у договорі про розподіл електричної енергії — 5 кВТ на кожного споживача. Тобто одночасно не можна споживати більше, ніж цю норму.

Відповідна інформація випливає з допису одного із користувачів на сторінці компанії ДТЕК "Київські електромережі" у соціальній мережі Faecebook.

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Так, українка Людмила Косяченко поскаржилася, що мінімальна потужність електричної енергії в її будинку не відповідає встановленим стандартам.

ДТЕК про мінімальну потужність електричної енергії. Скриншот: Facebook

"Читала, що НКРЕКП встановила мінімальну потужність для приватних будинків на рівні 5 кВТ. Чому тоді це не виконується?" — йшлося у повідомленні користувачки.

Вона пояснила, що дозволена потужність будинку у місті Яготин, в якому проживає її родина, — 3кВт, хоча за затвердженим стандартом мало б бути 5 кВт.

У відповідь у ДТЕК "Київські електромережі" запропонували жінці надати конкретну адресу, "де мінімальна потужність не відповідає зазначеним 5 кВт". А згодом в компанії порадили споживачці звернутися до колег у Київській області, які зможуть встановити дійсну причину того, чому в будинку мінімальна потужність електроенергії є меншою від затвердженої потужності.

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Раніше у ДТЕК пояснили, що споживачам, які влітку рятуються від спеки під кондиціонерами, потрібно правильно налаштувати температурний режим, адже занадто низька температура — це великі цифри у платіжках.

Також українцям, в будинках чи квартирах яких є кондиціонери, варто закривати вдень штори, а вікна покрити спеціальними плівками, щоб знизити навантаження на охолоджувальну техніку.

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