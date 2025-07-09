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Головна Фінанси Киянину нарахували борг у 13 тис. грн за світло — як так вийшло

Киянину нарахували борг у 13 тис. грн за світло — як так вийшло

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:34
Борг за світло — як і чому киянину нарахували понад 13 тисяч гривень
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В одного із жителів Києва виник борг за спожиту електроенергію у розмірі понад 13 тис. гривень. Чоловік відмовився сплачувати гроші та звернувся до суду, мотивуючи це тим, що заборгованість виникла з вини компанії, яка надавала йому послугу. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Детальніше про ситуацію 

Відомо, що у 2021 році до помешкання чоловіка прийшов менеджер компанії Yasno та перевів його лічильник на тариф "День/Ніч". Як зазначається у матеріалах рішенні Шевченківського районного суду у Києві, на момент зміни тарифу у споживача не було жодних заборгованостей за спожиту електроенергію, а після зміни тарифу відповідна інформація з'явилася у програмі та на сайті Yasno, при чому у ній вказувалося, що оновилися вихідні покази лічильника. Та насправді з пристроєм нічого не відбулося: пломби та місце розташування залишились такими, як були. Однак менеджер компанії Yasno торкався до лічильника спеціальним приладом, після чого пристрій показав нові дані щодо спожитої електроенергії. 

Таким чином у чоловіка з'явилася заборгованість за світло у 13, 5 тисяч гривень, при цьому дані нібито оновленого електролічильника залишилися попередніми.

Українець намагався врегулювати це питання з компаніями Yasno та ДТЕК "Київські електромережі", однак марно: постачальник вимагав оплатити борг. У підсумку чоловік звернувся до суду з проханням скасувати нараховану суму боргу. 

Що вирішив суд

Позов киянина не задовольнили. Суд мотивував своє рішення тим, що позивач не зумів довести, що нарахування спожитої електроенергії було проведено з порушеннями законодавства України.

Нагадаємо, що більшість українців завжди вчасно оплачує рахунки за комунальні послуги. Та іноді споживачам можуть повернути сплачені гроші. Дізнавайтесь також, як менше платити за послуги ЖКГ. 

комунальні послуги суд електроенергія гроші борги ДТЕК
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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