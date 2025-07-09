Борг за світло — як і чому киянину нарахували понад 13 тисяч гривень

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В одного із жителів Києва виник борг за спожиту електроенергію у розмірі понад 13 тис. гривень. Чоловік відмовився сплачувати гроші та звернувся до суду, мотивуючи це тим, що заборгованість виникла з вини компанії, яка надавала йому послугу.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Детальніше про ситуацію

Відомо, що у 2021 році до помешкання чоловіка прийшов менеджер компанії Yasno та перевів його лічильник на тариф "День/Ніч". Як зазначається у матеріалах рішенні Шевченківського районного суду у Києві, на момент зміни тарифу у споживача не було жодних заборгованостей за спожиту електроенергію, а після зміни тарифу відповідна інформація з'явилася у програмі та на сайті Yasno, при чому у ній вказувалося, що оновилися вихідні покази лічильника. Та насправді з пристроєм нічого не відбулося: пломби та місце розташування залишились такими, як були. Однак менеджер компанії Yasno торкався до лічильника спеціальним приладом, після чого пристрій показав нові дані щодо спожитої електроенергії.

Таким чином у чоловіка з'явилася заборгованість за світло у 13, 5 тисяч гривень, при цьому дані нібито оновленого електролічильника залишилися попередніми.

Українець намагався врегулювати це питання з компаніями Yasno та ДТЕК "Київські електромережі", однак марно: постачальник вимагав оплатити борг. У підсумку чоловік звернувся до суду з проханням скасувати нараховану суму боргу.

Що вирішив суд

Позов киянина не задовольнили. Суд мотивував своє рішення тим, що позивач не зумів довести, що нарахування спожитої електроенергії було проведено з порушеннями законодавства України.

Нагадаємо, що більшість українців завжди вчасно оплачує рахунки за комунальні послуги. Та іноді споживачам можуть повернути сплачені гроші. Дізнавайтесь також, як менше платити за послуги ЖКГ.