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Главная Финансы В ДТЭК назвали разрешенный уровень потребления электроэнергии

В ДТЭК назвали разрешенный уровень потребления электроэнергии

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Дата публикации 30 июля 2025 16:34
Потребление электроэнергии в частном доме — сколько тока могут использовать украинцы
Человек вкручивает лампочку. Фото: УНИАН

В Украине разрешенная мощность в договоре о распределении электрической энергии — 5 кВТ на каждого потребителя. То есть одновременно нельзя потреблять больше, чем эту норму.

Соответствующая информация следует из сообщения одного из пользователей на странице компании ДТЭК "Киевские электросети" в социальной сети Faecebook.

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Так, украинка Людмила Косяченко пожаловалась, что минимальная мощность электрической энергии в ее доме не соответствует установленным стандартам.

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ДТЭК о минимальной мощности электрической энергии. Скриншот: Facebook

"Читала, что НКРЭКУ установила минимальную мощность для частных домов на уровне 5 кВТ. Почему тогда это не выполняется?", — говорилось в сообщении пользовательницы.

Она пояснила, что разрешенная мощность дома в городе Яготин, в котором проживает ее семья  3кВт, хотя по утвержденному стандарту должно быть 5 кВт.

В ответ в ДТЭК "Киевские электросети" предложили женщине предоставить конкретный адрес "где минимальная мощность не соответствует указанным 5 кВт". А впоследствии в компании посоветовали потребительнице обратиться к энергетикам в Киевской области, которые смогут установить настоящую причину того, почему в доме минимальная мощность электроэнергии меньше утвержденной мощности.

Как платить за свет меньше украинцам с кондиционерами

Ранее в ДТЭК объяснили, что потребителям, которые летом спасаются от жары под кондиционерами, нужно правильно настроить температурный режим, ведь слишком низкая температура — это большие цифры в платежках.

Также украинцам, в домах или квартирах которых есть кондиционеры, стоит закрывать днем шторы, а окна покрыть специальными пленками, чтобы снизить нагрузку на охладительную технику.

Напомним, что в Украине установили новый показатель номинального напряжения, который соответствует стандартам ЕС. Известно, изменится ли что-то для бытовых потребителей. Узнавайте также, как киевлянину насчитали долг за свет в 13 тыс. гривен.

электроэнергия Киевская область ДТЭК дом свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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